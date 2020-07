iPhone 12 zřejmě nebude mít nabíječku v balení [aktualizováno]

Zdroj: EverythingApplePro video

Aktualizováno 4. 7.

V poslední době se spekuluje, že by Apple mohl nabídnout nové iPhony bez nabíječky v balení. Zatím taková informace pocházela od analytika, který má dost často pravdu, ale nebyl zde další náznak, že by se tak stalo. Nyní Apple rozesílá dotazník, kde se konkrétně ptá, co uživatel udělal s nabíječkou, která byla v balení. Možnosti jsou například, že ji uživatel stále má, ale nepoužívá. Případně ji někomu věnoval nebo ji prodal.

Pakliže skutečně v balení nebude nabíječka, bude to jeden z nejodvážnějších kroků Applu. Už nyní jsou zde dva tábory uživatelů. Jedni jsou rozčileni, druzí chválí tento krok, jelikož dojde ke snížení elektroodpadu.

Původní článek 29. 6.

Minulý týden jsme vás informovali, že Apple připravuje nový 20W napájecí adaptér, který by měl dodávat s iPhone 12. Tomu tak ale nakonec nejspíš nebude podle nejnovějších spekulací nejprve od Barclays a nyní také podle velmi dobře informovaného analytika Ming-Chi Kua. Apple má přestat dodávat iPhony s nabíječkou.

Napájecí adaptér si budete muset sami koupit

Již delší dobu se spekuluje o absenci drátových sluchátek EarPods v balení, zatímco absence napájecího adaptéru je vcelku novinka. Právě podle analytika Kua má být nový 20W napájecí adaptér do zásuvky jen volitelné příslušenství k novým iPhonům. Současné 5W a 18W adaptéry se pak mají teto rok přestat vyrábět. Kuo navíc předpokládá odstranění nabíječky také z balení iPhone SE (2.gen), na druhou stranu iPady si svůj 12W adaptér mají ponechat.

Odstranění sluchátek a nabíječky v balení iPhone 12 má snížit náklady na výrobu, která letos výrazně vzroste kvůli podpoře 5G sítí. Tímto krokem může Apple zachovat ceny podobné řadě iPhone 11. V balení se má alespoň stále nacházet Lighting kabel s USB-C na druhém konci.

