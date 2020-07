Do Prahy přichází Uber Comfort

Zdroj: Uber

Není to tak dávno, co jsme vás informovali, že společnost Uber ruší v České republice dostupnost služby na rozvoz jídla. V podstatě firma přenechala trh projektům jako Dáme jídlo a Bolt. Nyní zde ale máme jinou novinku, která cílí na Prahu. Konkrétně se jedná o službu Uber Comfort, která je na pomezí UberX a Uber Black.

Uber Comfort

Pokud chcete cestovat nejlevněji a je vám jedno, kdo vás poveze, volíte službu UberX. Pakliže vyžadujete luxusní vůz a nevadí vám, že si připlatíte, nabízí se pak Uber Black. Prostřední variantou je nově Uber Comfort. Hned na začátek je nutné uvést, že novinka je přibližně o 20 % dražší než standardní UberX.

„S naší novinkou Uber Comfort si budou pražští uživatelé moci objednávat jízdy v pohodlnějších vozech, s nejlépe hodnocenými řidiči a s individuálním přístupem, a to za cenu jen o malinko vyšší než u UberX. Služba je navržena pro všechny naše uživatele, kteří chtějí do cíle své cesty dorazit odpočatí a v dobré náladě. Novinku pak ocení i řidiči, protože ti s nejlepšími hodnocením a s vozem odpovídajícím vyšším nárokům budou mít možnost dosáhnout na ještě vyšší odměny,” popisuje novinku mluvčí Uberu Luisa Elster.

Jak popisuje tiskový mluvčí, v rámci Uber Comfort dostanete vždy to nejlepší. Máte jistotou, že pojedete s nejlépe hodnocenými řidiči, takže by se dalo říci, že nová varianta je v podstatě chytrým filtrem na všechny řidiče. Navíc pojedete pohodlnějšími vozy, ale není specifikováno, co to znamená.

Aby toho nebylo málo, přímo v aplikaci dostanete dvě možnosti navíc. Můžete si zvolit, jestli si chcete povídat s řidičem, nebo preferujete tichou jízdu. Také lze navolit, jestli chcete, aby ve voze bylo teplo nebo chladněji.



