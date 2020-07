Co o vás vypovídá váš kryt na mobil? [sponzorovaný článek]

Něco si zkuste. Až budete na místě s více lidmi, pozorujte jejich mobilní telefony. Jejich kryt vám o nich vypoví více, než jste si uvědomovali. Jaká pouzdra milují Češi a Češky a kterým obalům naopak v České republice pšenka nekvete?

Muži mají rádi klasiku, ženy romantiku

„Přestože nabízíme vysoce rozmanitou nabídku krytů na mobilní telefony, nejoblíbenější už po mnoho let zůstává klasika. Zadní průhledné silikonové obaly a tmavá knížková pouzdra,“ vyjmenovává Klára Navrátilová, produktová manažerka e-shopu ProMobily.cz. Když se podíváme podrobněji na prodejní data tohoto největšího e-shopu s mobilním příslušenstvím, je patrné, že Češi patří spíše mezi konzervativní zákazníky. Mezi muži vedou zadní silikonové obaly buď v průhledných, nebo tmavých barvách, popřípadě tmavá knížková pouzdra. Ženy nejčastěji volí jemné romantické vzory na silikonových zadních krytech a vzor květin na knížkových obalech.

Zahraniční trendy se u nás příliš nechytají

Načerpat inspiraci pro nové trendy v mobilním příslušenství chodí grafici i do zahraničí. „Máme zkušenost, že Česká, potažmo Evropská mentalita, je jiná, než například asijská. Zatímco v Asii uvidíte lidi s co možná nejpestřejšími kryty v nejrůznějších tvarech, které často vysoce převyšujících rozměry mobilních telefonů, v České republice na to zákazníci nejsou. Ze všech krytů na mobil, které jsem prozatím designoval, slavily největší úspěch vzory s ryze českou tématikou. Oblíbená je i satira, nadsázka a humor. I v mobilním příslušenství se potvrzuje, že jsme Švejkové, kteří si rádi dělají legraci ze všeho a všech,“ přibližuje realitu kolem tvorby unikátních krytů grafik Roman Zadák z ProMobily.cz

Ve výběru hraje roli i psychologie

„Volba krytu na mobil může o jeho majiteli ledacos prozradit. Bude to podobné jako s oblečením. Pestřejší vzory budou volit spíše extroverti, tmavší tóny lidé konzervativnější a obaly se specifickými motivy budou volit lidé, kteří jsou pyšní na svoji příslušnost k určité skupině. Určitě bych ale neopomíjela fakt, že volba krytu může být zkrátka jen výsledkem racionálního rozhodnutí. Černý obal se prostě bude méně špinit než obal světlý. Ale i takový druh racionality o člověku leccos vypovídá. Třeba o jeho pragmatickém přístupu k životu,“ dodala psycholožka Romana Mazalová.

Volí Češi knížková pouzdra kvůli soukromí?

Překvapivě Česká populace vede v oblibě knížkových pouzder. Zatím co někteří lidé tento druh pouzder nemohou vystát pro jejich „nepraktičnost“ (je potřeba před každým použitím mobilního telefonu odklopit přední kryt), druhá – a velmi početná skupina Čechů – na knížková pouzdra nedá dopustit. „Zákazníci knížková pouzdra milují z několika důvodů. Tím prvním je perfektní ochrana mobilního telefonu. Telefon je chráněn ze všech stran a ani v kabelce nehrozí, že by se poškrábal displej nebo boky mobilního telefonu. Dále se zákazníkům líbí, že knížková pouzdra mají malý úložný prostor, například na bankovky, jízdenky nebo kreditní karty. A tím posledním, a často neveřejně prezentovaným důvodem, je poskytnutí určitého soukromí. Přes přední kryt knížkového pouzdra není vidět, kdo volá, kdo píše ani co píše,“ usmívá se produktová manažerka Klára.



