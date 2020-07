Google ukázal Pixel 4a na svých stránkách [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 7.

Za posledních pár dnů se objevilo několik spekulací a náznaků, že se dočkáme celkem tří modelů smartphonů Pixel. Navíc Google chystá nový chytrý reproduktor, což nakonec sám z donucení potvrdil a zveřejnil podobu. V kanadské verzi Google Store se ale nyní objevila podoba smartphonu, který ještě nebyl představen. Podle všeho se jedná o Pixel 4a. Zatím není jasné, jestli se jedná o omyl, nebo Google jen ukázal rovnou, co očekávat. Ostatně tato společnost někdy zveřejní podobu novinku, když je úniků více.

Aktualizováno 15. 6.

Google zřejmě již několikrát odložil představení smartphonu Pixel 4a, zřejmě kvůli nepokojům v USA a aktuální pandemii. Spekulovalo se, že by nový termín mohl být někdy v červenci, ale situace se zřejmě změnila. K uvedení novinky by mělo dojít 22. října, přičemž se dočkáme zřejmě jen jedné barevné varianty, zřejmě černé.

To by mohlo mít dopad i na představení Pixelu 5. Tento model očekáváme taktéž v říjnu, ale asi také dojde k posunu. Je zde stále možnost, že by Google představil Pixel 4a a Pixel 5 (XL) ve stejný den v říjnu společně s dalšími novinkami.

Aktualizováno 4. 6.

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu novinky Google Pixel 4a. Sice zatím společnost nevydala jakékoliv prohlášení či pozvánku na představení, tak podle dostupných informací došlo k dalšímu odložení. Tentokrát bychom se měli dočkat na začátku července. Bohužel se nedočkáme většího Pixelu 4a XL, ten byl údajně zrušen před nějakou dobou, byť existují vzorky prototypů.

displej: 5,81 palců, 1080 x 2340 pixelů (FHD+), OLED, 18.5:9, HDR10+

procesor: Snapdragon 730

6GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64GB / 128GB

Android 10

Foťáky: zadní – 12,2 MPx, Dual PD, OIS, EIS přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4/5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C Gen 1, NFC

baterie: 3080 mAh + 18W nabíjení

Aktualizováno 9. 4.

Nějakou dobu se neobjevily jakémkoliv nové úniky a spekulace kolem nadcházejícího cenově dostupného smartphonu od Googlu. Nyní se ale objevily fotografie prodejního balení, což by mohlo naznačovat, že se blíží představení a okamžitý začátek prodeje. Zatím není zcela jasné, jestli se dočkáme i verze Pixel 4a XL.

Aktualizováno 10. 3.

Opět Google nedokázal uhlídat svůj nadcházející smartphone a nyní se dostává na internet několik záběrů chystané novinky. Sice jsou k dispozici jen kusé záběry, i tak se dozvídáme, jakou výbavu nabídne Pixel 4a, tedy menší model. Je nutné zde upozornit, že se vše vychází z prototypu, který ještě není finální.

Pixel 4a nabídne 5,81palcový Full HD+ displej, který bude typu LCD. Nabídne otvor pro přední kameru. O výkon se bude starat Snapdragon 730 z dubna loňského roku. Ten bude mít k dispozici 6 GB operační paměti a 64GB úložiště. Na zadní straně bude stále 12MPx foťák. O energii se má postarat baterie s kapacitou 3080 mAh.

Aktualizováno 7. 3.

Po několika dnech se objevují další fotografie chystaného smartphonu Pixel 4a. Tentokrát se nám nabízí v plné kráse, dokonce i s látkovým obalem od Googlu. Je zde ale několik nepřesností, respektive jedna výrazná.

Pokud srovnáte nové a původní uniklé fotografie, tak kamera není přesně na tom samém místě. Je možné, že se ale díváme na jeden z prototypů. Zadní strana odpovídá tomu, co je již známo. Dobrou zprávou je, že případní zájemci nepřijdou o konektor pro sluchátka.

Aktualizováno 4. 3.

První rendery chystané novinky Pixel 4a se objevily na konci minulého roku. Od té doby se sice naskytly nějaké spekulace, ale poslední měsíc bylo ticho. Nyní se se vynořily na internetu dvě fotografie Pixelu 4a. Mělo by se jednat o menší model, přičemž si lze všimnout, že na zádech bude čtečka otisků prstů. Kromě toho jedna kamera bude umístěna ve čtvercovém výstupku společně s přisvětlovací diodou. Také se potvrzuje díra v displeji pro přední kamerku, ale je umístěna trochu více od okraje.

Aktualizováno 17. 1.

Na začátku měsíce se objevila informace, že by letos mohl Google představit jen jeden model Pixel 4a. Zatím nelze tuto informaci potvrdit nebo vyvrátit, ale v rámci AOSP se objevují celkem tři kódová označení mobilů od Googlu.

Pixel 4a je zřejmě pojmenován jako Sunfish (Měsíčník svítivý) a bude vybaven procesorem Snapdragon 730. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale druhé kódové označení Bramble (žralok trnitý) by mohlo být pro smartphone se Snapdragonem 765, kde je navíc podpora pro 5G. Možná se tedy dočkáme nakonec dvou novinek, ale jedna nabídne 5G konektivitu.

Na druhou stranu se může jednat o prototyp, který by se mohl objevit příští rok. Stačí se jen podívat, v kterých zemích Google prodává oficiální cestou své mobily a které již mají 5G síť – USA, Velká Británie a Austrálie. Budeme si muset počkat, jestli Google udělá větší krok a pustí se do nové generace sítí.

Aktualizováno 4. 1.

Ještě před koncem minulého roku jsme se dočkali neoficiálních renderů nadcházející novinky Pixel 4a, přičemž nikde nebyla ani jedna zmínka o větší verzi. Nyní Dave Lee přichází s informací, že větší verze XL nebude. Údajně za tímto rozhodnutím má stát i fakt, že Pixel 3a se prodával mnohem líp než Pixel 3a XL. Kromě toho se dozvídáme, že budou k dispozici tři barvy – černá, bílá a modrá. Stále by se mělo jednat o mobil s polykarbonátovým tělem bez bezdrátového nabíjení. Hlavní předností mají být stále fotografické schopnosti.

Původní článek 28. 12.

Letos Google celkem mile překvapil, když představil svou vlastní střední třídu mobilů Pixel. Novinky se jmenují Pixel 3a a 3a XL. Sice spadají do střední třídy a jsou za značně vyšší cenu, ale na druhou stranu v této cenové kategorii jen tak nenajdete konkurenci, minimálně v oblasti focení. Obsahují totiž tu samou výbavu jako top modely. Taktéž jsme se dočkali novinek Pixel 4 (recenze) a Pixel 4 XL. Netušili jsme, jestli Google chystá nové modely střední třídy, ale nyní lze konstatovat, že se chystají. Dnes totiž došlo na zveřejnění neoficiálních renderů mobilu Pixel 4a.

Google Pixel 4a

Opět se objevily neoficiální rendery smartphonu, které jsou založeny na uniklých schématech. I tentokrát jde vidět, že Google nebude zkoušet nové designové postupy, aspoň co se týče zadní strany. Právě záda připomínají aktuální modely Pixel 4, byť v samotném ostrůvku je jen jeden foťák, přičemž se zde nachází přisvětlovací LED. Dále na zádech najdeme čtečku otisků prstů.

Předpokládáme, že opět dojde na použití polykarbonátu, ale není jasné, jestli se tentokrát dočkáme odolnosti vůči vodě nebo bezdrátového nabíjení. Dobrou zprávou pro některé ale může být fakt, že Pixel 4a bude disponovat konektorem na sluchátka. Spodní strana obsahuje USB C konektor a dvojici otvorů. Vzhledem k tomu, že nad displejem je větší otvor pro reproduktor, možná se dočkáme stereo zvuku.

Přední strana ponese asi nejvýraznější změnu. Zatímco Pixel 3 XL (recenze) měl obrovský výřez a další mobily již měly větší horní část nad displejem, tak Pixel 4a nabídne díru v zobrazovacím panelu. Je tedy jasné, že zde nebude sofistikovaná technologie pro rozpoznávání obličeje.

Co se týče specifikací, je ještě brzo na nějaké spekulace, ale předpokládáme, že se o výkon bude starat Snapdragon 730 nebo 765. K dispozici budou asi 4 GB operační paměti a pro data poslouží 64 GB, aspoň v rámci základní verze. Foťák na zadní straně asi bude identický s hlavním u Pixelu 4, tedy 12,2MPx snímač.

K představení by mělo dojít kolem prvního čtvrtletí příštího roku. Aktuální vyobrazení Pixelu 4a nemusí být zcela přesné, ale vzhledem k úspěšnosti tohoto zdroje, nepředpokládáme, že by došlo na nějaké znatelnější změny v případě oficiální podoby.

