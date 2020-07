Zdroj: Dotekomanie.cz

Google již dávno měl představit nový Pixel 4a, ale zatím docházelo k odkladům a spekulace se měnily jako na běžícím pásu. Dokonce poslední informace naznačují, že příští týden se dočkáme uvedení novinky a navíc by měla být k dispozici i verze Pixel 4a 5G. S uvedením novinek se Google chystá vylepšit i aplikaci Fotoaparát Google.

Fotoaparát Google a nové funkce

Zdrojový kód aplikace poodhaluje několik chystaných funkcí a jednu z nich se podařilo částečně aktivovat. Sice se jen objevila v nastavení, ale aspoň se dozvídáme, že se bude jednat o Audio Zoom. Není zatím aktivní, ale můžeme očekávat, že při natáčení videa se aplikace pokusí zachytit a vylepšit zvuk konkrétní osoby, na kterou se cílí.

Již dříve se podařilo zachytit přípravy funkce s kódovým označením Paneer, ale v nové verzi došlo ke změně na Lasagna. V tomto případě by se mělo jednat o efekt motion blur. Při focení budete tak moci zachytit ostře statické objekty a vše, co se hýbe, bude rozmazané. Vyvolá to efekt rychlého pohybu na fotografii. Novinka by měla být k dispozici jako samostatná funkce vedle nočního režimu.

Další novinka bude k dispozici i blesku, respektive se bude nabízet nastavení. Do této chvíle jste mohli blesk zapnout nebo vypnout, ale nebyla zde možnost v rámci nastavení intenzity. Poslední vylepšení se bude možnosti sdílení. Již nyní se taková funkce nabízí u fotografií, ale nově zavítá k videím. Ty budete moci sdílet na:

Discord

Facebook

Facebook Messenger

Google Hangouts

Google Messages

GroupMe

Helo

imo

Instagram

KakaoTalk

Kik

LINE

ShareChat

Signal

Skype

Slack

Snapchat

Telegram

Textra

Twitter

VSCO

Verizon Messages

Viber

WeChat

WhatsApp

Fotoaparát Google Google Inc. Zdarma ANDROID

Zdroje: 9to5google.com, neowin.net



Domů » Články » Fotoaparát Google chystá několik zajímavých novinek

reklama reklama