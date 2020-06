HTC Desire 20 Pro v přípravě [aktualizováno]

HTC Desire 12(+); Zdroj: HTC

Aktualizováno 4. 6.

Po měsíci se objevují další informace kolem nadcházející novinky od společnosti HTC. HTC Desire 20 Pro byl zachycen v rámci Google Play Console, díky čemuž se dozvídáme,že proces by měl být Snapdragon 665 s 6 GB RAM. Displej bude mít Full HD+ rozlišení, přičemž úhlopříčka by měla být okolo 6,4 palců. Mělo by se jednat o IPS panel. Zatím to tedy vypadá na běžný mobil střední třídy a bude hodně záležet na ceně, která rozhodne o úspěchu.

Aktualizováno 30. 4.

Takřka před týdnem jsme se dozvěděli, že HTC chystá další mobilní telefon, který by měl nést označení HTC Desire 20 Pro. Nyní konečně dostáváme přibližnou představu, jak bude vypadat. Díky obrázku se dozvídáme například, že přední strana bude mít otvor pro jednu kameru. Čtečka otisků prstů bude na zadní straně, kde také najdeme sadu několika foťáků. Předpokládáme, že se nabídne hlavní 48MPx a dále bude k dispozici minimálně foťák pro širokoúhlé snímky. Bohužel nemáme bližší informace k výbavě,

Původní článek 25. 4.

HTC se stále nedaří, ale není se čemu divit, když na trh uvádí mobily velmi sporadicky. Například jsme se dočkali letos jednoho smartphonu, ale jeho dostupnost je omezené a navíc výbava nijak neoslňuje. Minulý rok byl představen HTC Desire 19e a zřejmě se chystá nástupce s označením HTC Desire 20 Pro.

Na pořádnou novinku od HTC si počkáme

V tuto chvíli máme k dispozici jen kusé informace a očekávali jsme, že se dočkáme nějakého konkurenceschopného zařízení, ale asi budete zklamáni. HTC Desire 20 Pro bude poháněn procesorem Snapdragon 660 s 6 GB operační paměti. Zdroj mimo jiné uvádí, že design by měl vycházet z mobilů jako OnePlus 8 a Xiaomi Mi 10.

Konkrétně přední strana Desire 20 by měla vycházet z novinky OnePlus 8, záda budou podobná Xiaomi Mi 10. Kódové označení je Bayamo, mobil bude disponovat Androidem 10 a konektorem na sluchátka. Vzhledem k tomu, že k dispozici bude Snapdragon 660, neočekáváme nějak vysoké specifikace. Na zadní straně zřejmě bude použit 48MPx foťák, ale jedná se čistě o náš odhad.

Abychom byli upřímní, ani Desire 20 Pro nevytrhne trn z paty legendární společnosti. Pokud se někdy chce vrátit na trh, musí přijít s agresivní strategií, která je vlastní novým značkám na trhu. I tak to nebude mít jednoduché. V tuto chvíli je i tak těžké zaujmout zákazníky a v mnohých oblastech dominují natolik silné značky, že to bude ještě těžší. Ale představte si, že by HTC udělalo odvážný krok a nabídlo by mobil s dobrou cenou a garancí aktualizací na 5 let.

