Tasks je nová iOS aplikace pro organizaci projektů

Nativní aplikace Připomínky byla v rámci systému iOS 13 kompletně přepracována. I přesto jde stále o aplikaci se základními funkcemi. V App Storu se proto nachází celá řada dalších nástrojů, prostřednictvím kterých můžete zapisovat úkoly a podobně. Nyní se v obchodu s aplikacemi objevil další nástroj pod názvem Tasks.

Tasks se inspiruje nativní iOS aplikací

Aplikace dokáže nejen upozornit na zapsané úkoly, ale také vám pomůže uspořádat vaše osobní a pracovní projekty dle priority jednoduchým a intuitivním způsobem. Pojďme si tedy nový nástroj podrobněji představit.

První věc, která vás na první pohled zaujme, je poměrně přátelské uživatelské rozhraní. To znamená, že je zřetelné a jednoduché. Nikoho nepřekvapí, že ve skutečnosti se vývojáři inspirovali nativní iOS aplikací Připomínky. Takže každý, kdo Tasks bude používat, se neztratí. Samozřejmě má ale některé speciální funkce, které zní dělají jedinečnou aplikaci.

Tasks nabízí oddělené projekty, takže si například můžete jeden seznam nechat pro práci a druhý pro osobní život. V rámci každého projektu můžete oddělit a filtrovat úkoly dle vlastních značek, což přináší rychlé nalezení konkrétního bodu. Můžete také nejdůležitější úkoly označit jako „Must Do“. Vestavěné vyhledávání také odděluje výsledky podle projektů, takže i když máte více seznamů s mnoha úkoly, je snadné se v aplikaci orientovat.

Ke každé úloze mohou být přidány další poznámky, a dokonce také obrázky. Je možné nastavit vlastní úroveň priority a přejmenovat stavy, definovat datum dokončení a další. Nejvíce se nám ale zamlouvá možnost třídit úkoly do tří částí – Do, Doing, a Done. A co je nejdůležitější, třídění probíhá zcela automaticky. Když tedy vytvoříte nový úkol, přidá se automaticky na seznam „Do“ a po klepnutí na zaškrtávací políčko přejde přímo na seznam „Doing“. Dalším klepnutím bude označen jako „Done“, tedy hotovo.

Tasks navíc má vše, co od aplikace pro iOS očekáváme. Podporuje Dark Mode, drag-and-drop gesta, myš a trackpad, více oken na iPadu a další. Aplikace je dokonce optimalizována pro iPhone s větším displejem, takže uživatelé mohou využít režimu rozložení ve dvou sloupcích na šířku.

Aplikace je nyní k dispozici v App store pro iPhone a iPad zdarma. Některé funkce jsou však dostupné po zakoupení ročního předplatné, které činí 15 dolarů, případně celoroční licence 50 dolarů.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Tasks je nová iOS aplikace pro organizaci projektů

reklama reklama