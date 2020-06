Fleetsmith už patří Applu

Zdroj: MacRumors

Enterprise security software pod názvem Fleetsmith se před několika okamžiky stal součástí společnosti Apple. Pokud někdo nevíte, co si pod názvem představit. Jedná se o sadu služeb pro správu a zabezpečení, která uživatelům umožňuje dohlížet na flotilu produktů značky Apple, automaticky spravovat aplikace, nastavení a předvolby zabezpečení při implementaci osvědčených postupů v oblasti IT a zabezpečení. Zhruba takto by se dala společnost Fleetsmith shrnout.

Fleetsmith se připojuje k Applu

Služba se vždy zaměřovala na produkty značky Apple a nyní jej americká společnost odkoupila. Fleetsmith ve své tiskové zprávě uvedla, že „Naše společné hodnoty spočívající v tom, že zákazník dostane vždy to nejlepší, aniž bychom obětovali soukromí a bezpečnost, znamená, že můžeme skutečně plnit naše poslání a dodávat Fleetsmith podnikům a institucím všech velikostí po celém světě“.

Služba nabízí bezplatnou zkušební verzi až pro deset zařízení. Poté se můžete rozhodnout pro bezplatnou verzi, nebo zaplatit 8,25 dolarů (cca 200 Kč bez DPH) za zařízení. V tomto případě se jedná o měsíční poplatek, přičemž navíc získáte vylepšená nastavení a větší kontrolu nad každým zařízením. Za kolik Apple službu odkoupil, je samozřejmě neznámé.

Zdroj: 9to5mac.com

