Google ARCore s Depth API pro všechny [aktualizováno]

Aktualizováno 25. 6.

Ke konci minulého roku Google oznámil preview verzi Depth API pro vývojáře v rámci ARCore. Tato novinka umožňuje využít jednu kameru/foťák na mobilním zařízení k tomu, aby systém vytvořil hloubkovou mapu okolí. Hlavní výhodou je, že vývojáři budou moci počítat i s objekty v běžné prostředí, přičemž budou moci renderovat obraz s tím, že budou počítat s překážkami.

Tato novinka se stává běžnou součástí ARCore verze 1.18 a je dostupná pro všechna podporovaná zařízení. Dokonce Google spolupracoval na vyladění technologie se Samsungem a společností Snapchat.

Původní článek 10. 12. 2019

Google už dávno ukončil projekt Tango, který využíval mnoha senzorů pro rozpoznání objektů a prostoru. Nástupcem je softwarové řešení v podobě ARCore (seznam podporovaných zařízení), které podporuje mnoho zařízení a je jednodušší na rozšíření. Do této chvíle v podstatě API umožňovalo většinou jen určená základního prostoru pro umístění objektů v rámci rozšířené reality. Bohužel to mělo za následek levitující objekty a jiné chyby, které spočívaly v absenci informací kolem hloubky. Nyní se to ale mění.

Depth API

Google představil novinku Depth API pro vývojáře, která přináší informace určující, co je v pozadí a co je v popředí. Ve své podstatě konečně dochází ke skutečnému mapování prostoru ve 3D, kde se počítá s objekty, které jsou rozmístěny v prostoru.

Díky tomu aplikace a hry budou moci lépe pracovat například s nábytkem, jak je vidět na animovaném obrázku níže. Je evidentní, že novinka přinese další úroveň interaktivity do her, kde se objekt bude moci skrývat za nábytkem a či jinými objekty. Není to ale hlavní důvod nasazení této technologie. Například se počítá s lepšími lokalizačními aplikacemi, ale využití se najde například i u designování.

V tuto chvíli Google využívá pro určení hloubky ostrosti data z hlavní kamery, ale počítá se také s podporou systémů, respektive kamerových modelů, kde je dedikovaný senzor pro určování hloubky ostrosti. Následně by mělo dojít ke značnému zrychlení. První aplikace, která používá Depth API je Houzz – Home Design & Remodel. V dohledné době ale přibudou další.

Houzz Interior Design Ideas Houzz Zdarma ANDROID

Služby Google Play pro RR Google LLC Zdarma ANDROID

Zdroje: androidpolice.com, xda-developers.com



Domů » Články » Google ARCore s Depth API pro všechny [aktualizováno]

reklama reklama