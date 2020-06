Google zavede funkci verifikovaných hovorů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace na telefonování ve smartphonech nenabízí jen tuto základní funkci. Společnosti se snaží pracovat na nejrůznějších vychytávkách, které například varují před spamem, případně se snaží identifikovat telefonní číslo. V takovém případě se nezobrazí jen několik číslic, ale rovnou se ukáže název společnosti. Sice Google pracuje zejména na funkcích proti spamu, tak nyní se ukazuje, že v aplikaci Telefon přibude funkce verifikovaných hovorů.

Verifikované hovory od firem

Google připravuje funkci, která může zobrazit uživateli u telefonního čísla, které se vám snaží dovolat, název společnosti, její logo a dokonce důvod, proč vám volá. Vše pracuje na principu spolupráce společností s Googlem, přičemž musí projít přes proces schválení.

Pro firmy to znamená, že na dedikovaný server Verified Calls musí firma zaslat své telefonní číslo, číslo volaného a také důvod, proč bude hovor uskutečněn. Google následně zašle tuto informaci do telefonní aplikace. Jakmile firma bude volat na dané telefonní číslo, dojde k ověření všech dat a uživateli se zobrazí informace výše uvedené. Na nich je právě nejzajímavější to, že se ihned uživatel dozví, proč je mu voláno. Může se jedna i nejrůznější informace, například dodávka zboží, naplánování opravy a podobně.

Jakmile dojde k takovému hovoru, Google vymaže všechna data. Respektive uvádí, že nebude zaznamenávat telefonní číslo volaného, takže se nemusíte bát, že by takto Google sbíral další data. Jedná se tedy jen o službu na omezení spamu a případných podvodů.

Odhadujeme, že tato novinka bude první spuštěna v USA, následně by došlo na rozšíření. Zatím ale nebyla zaznamenána, respektive ji Google pravděpodobně plánuje. Aplikace Telefon by měla později nabídnout i možnost vypnutí funkce verifikovaných hovorů.

