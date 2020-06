Apple Music pro Android nabízí přehrávání bez pauzy

Zdroj: TheVerge

Po několika měsících, co služba Apple Music expandovala do více než 50 nových zemí, je aplikace pro Android připravena na další nášup novinek. Konkrétně verze 3.3.0 přináší několik funkcí, které nejeden uživatel služby ocení. Android aplikace se dočkala například přehrávání bez mezer, vylepšení stahování a samozřejmě také zlepšené stability.

Apple Music získává několik novinek

Gapless playback je funkce, která není k dispozici ve všech verzích systému iOS. Tentýž funkce se právě nyní dostává také na konkurenční platformu Android. Alba jako The Wall od Pink Floyd si budete moci ještě více vychutnat, protože přehrávání skladeb bude bez pauzy. Po instalaci nového balíčku není k dispozici žádné nastavení pro aktivaci přehrávání bez mezer. Funkce je tedy automaticky aktivovaná.

Pokud jde o stahování, aplikace Apple Music nyní nabízí přehlednější řešení. Část „Only showing music available on this device“ se nově vztahuje také na jednotlivě stažená alba, interprety a písničky.

Dle prvních recenzí je zlepšený výkon aplikace nerozeznatelný. Navigace v aplikaci je prý stále poměrně pomalá. Je tedy ještě na čem pracovat.

Nová verze Apple Music je v současné době k dispozici ke stažení zdarma v Obchodě Play. Pokud ale nemáte instalační balíček stále dostupný, můžete si jej stáhnout prostřednictvím APK Mirror ZDE.

