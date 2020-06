Zdroj: 9to5mac

Game Center, jedna z částí, kterou společnost Apple na svém WWDC nezmínila. Je to trochu škoda, neboť se platforma v rámci iOS 14 dočkala zcela nového designu, který více tlačí důraz na hledání her a hraní s přáteli. Společnost Apple také prozradila, že letos zahrnuje využití nových vylepšení herního ovladače, čímž uživatele budou moci sdílet klipy z her a další.

Game Center s novým designem

Americká technologická firma zdůrazňuje zcela nové herní centrum na stránkách pro systémy iOS 14 a iPadOS 14. Letos se uskuteční sedm WWDC rozhovorů zaměřených na vývoj her, ve kterých bude Apple zmiňovat možnosti využití nového herního centra.

Zdroj: 9to5mac

„Krásně přepracované herní centrum usnadňuje objevování a prožívání her s přáteli. Uživatel bude mít rychlý přístup k úspěchům, výsledkovým tabulkám a profilu herního centra přímo z App Store a v rámci her s aktivovaným Game Centerem.“

V podstatě se dá říct, že Design for Game Center je jen úvodem do všeho, co je v letošním roce v rámci iOS 14 a iPadOS 14 nového. Uvidíme, jak dokáží nejen vývojáři přepracované herní centrum aplikovat do svých her.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Game Center v iOS 14 a iPadOS 14 s novým designem

reklama reklama