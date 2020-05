Pojištění online [sponzorovaný článek]

Chystáte se do zahraničí na dlouho očekávanou dovolenou nebo možná jedete na krátký, spontánní výlet? Bezpečnost při různých cestovních situacích je nejdůležitější: když jdete po městě, plachtíte nebo odpočíváte na pláži. Vyplatí se předem naplánovat nákup cestovního pojištění a užít si klidnou dovolenou. Neměli bychom však zapomínat ani na další typy pojištění, které nám zajistí klidné spaní.

Jak vybrat cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je nutností pro každého turistu. Zpravidla jej kupujeme na poslední chvíli nebo na výlet, aniž bychom si kladli otázku, co přesně takové pojištění pokrývá. Podmínky cestovního pojištění se liší v závislosti na pojišťovací společnosti, u které je kupujete. Před zakoupením cestovního pojištění byste si proto měli přečíst základní informace o tomto typu produktu. Pojistné krytí v závislosti na společnosti a vybraném rozsahu se může velmi lišit.

Obvykle začneme hledat cestovní pojištění na internetu a doufáme, že nám internet dá odpověď, kde najdeme nejlepší pojištění pro své potřeby. Na to však neexistuje jednoznačná odpověď. Vše záleží na povaze a účelu naší cesty a na způsobu, jakým trávíme volný čas. Naše zdraví a očekávání ohledně rozsahu ochrany jsou také významné parametry. Lidé, kteří cestují jednotlivě, by si měli zvolit jiné typy cestovních pojištění než ti, kdo hledají skupinové pojištění online. Najít nejlevnější cestovní pojištění pak už není nijak složité.

Co zahrnuje cestovní pojištění?

Cestovní pojištění se skládá z několika typů ochrany. Většinou zahrnuje pojištění léčebných nákladů, úrazové pojištění, asistenční služby, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti. Kromě toho může rozsah pojištění zahrnovat pojištění pro: sportovní vybavení, extrémní sporty, storno a dokonce i pojištění majetku, který během cesty necháme doma. Náklady na takovou pojistku závisí na počtu dní platnosti, na cílovém místě a rozsahu pojištění. Obvykle je to několik desítek až stovek korun za den. Na internetu lze najít velmi výhodné pojištění, kdy při sjednání pojistné smlouvy získáte slevu 20%.

Nezapomeňte ani na životní pojištění

Velmi důležité pojištění je také životní pojištění. I v tomto případě je výběr opravdu velmi široký – můžeme si vybrat individuální i skupinové pojištění, termínované pojištění na dobu neurčitou. Životní pojištění nás může chránit po určitou dobu, například 20 let. Na konci tohoto období, pokud máme investiční pojištění, společnost nám vyplatí náležitý obnos. Tuto pojistku lze sjednat na přesně definovanou dobu a v případě ukončení smlouvy obdrží pojištěný naspořenou částku. Toto pojištění nám může poskytnout další zdroj příjmů nebo zvýšení důchodu. Je možné rovněž využít online kalkulačky. Při sjednání online pojistné smlouvy navíc obdržíte slevu ve výši 20%.

Havarijní pojištění na cesty

Pro ty, kdo vyráží na cesty (ať už služební či dovolené), by neměli zapomínat ani na havarijní pojištění. To chrání vůz před škodami, které vzniknou v důsledku havárie, zcizení vozu, vandalství, srážky se zvěří nebo při živelních pohromách. Pokud dojde k pojistné události na vašem voze a máte havarijní pojištění sjednáno, škodu vám uhradí pojišťovna. Havarijní pojištění kalkulačka vám pomůže spočítat si tu nejlepší nabídku pro vás a vaše auto. Využít můžete i v tomto případě slevy na sjednání online a to ve výši 20%.

reklama reklama