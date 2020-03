Dámské hodinky Huawei Watch GT 2 [recenze]

Nenucená elegance, snadné ovládání a dlouhá výdrž baterie. Takové jsou nové hodinky Huawei Watch GT 2. Měla jsem možnost měsíc testovat jejich dámskou verzi a dnes se podíváme na to, co se uvnitř tohoto chytrého společníka skrývá a zda se vyplatí do něj investovat.

Huawei Watch GT 2 z pohledu ženy

Jakmile jsem hodinky vyjmula z krabičky, klíčové pro mě bylo, jak si nastavím řemínek na svou velikost ruky a zda tu vůbec tato možnost je. Chvíli mi trvalo, než jsem tomu přišla na kloub, ale princip nastavování velikosti je úplně stejný jako například u pásků s posunovací karabinou. Jednoduše zapínání otočíte do pravého úhlu od řemínku a libovolně posouváte, bez nutnosti vyvinutí větší síly. V balení nacházíme kromě hodinek s ocelovým řemínkem i náhradní, gumový pásek a nabíječku s magnetickým uchycení.

Huawei Watch GT 2 vzhledem okouzlí

Vzhled je u těchto hodinek doménou a zcela oprávněně. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a rose gold provedení zajímavě ozvláštní každý outfit. Zářivá barva řemínku a černý displej vytváří fenomenální kombinaci, která poutá pozornost. Během měsíce nošení jsem na ně dostala nespočet komplimentů.

Na ruce působí decentně, vkusně a hodí se téměř ke všemu. Ne jedna žena ocení, když hodinky může vzít do práce, na víno s kamarádkou, na ples k šatům i do fitka. Jsou skvělým multifunkčním společníkem pro každou příležitost, který se neptá na událost, ani denní dobu. Jako žena s drobnýma rukama velmi pochválím 1,2palcový zakulacený AMOLED displej, který se perfektně hodí i na malou ruku.

Silné podsvícení, vysoký jas (možnost upravit v nastavení dle potřeby) a živé barvy zajistí maximální čitelnost ve tmě i na přímém slunci. Na výběr je z 13 různých ciferníků, nicméně elegantní mi přijdou jen tři z nich a v tomto směru vidím malý nedostatek, protože zbylé ciferníky jako by se hodily spíše na pánské hodinky, tím jak hrubé, barevné a sportovní jsou.

Na výběru by to chtělo ještě zapracovat, rozšířit jej a především přehodnotit některé ciferníky označené za dámské. Skóre však kvapem nabírají zpět svou další vlastností. Pyšní se certifikací vodotěsnosti 5ATM, takže jsou ideálním společníkem i na plavání a vodní radovánky.

Huawei Watch GT 2 a specifikace

Než se vrhneme na podpovrchové prozkoumávání funkcí, pojďme si shrnout hodinky Watch GT 2 v číslech.

Displej 42 mm, s průměrem 1,39″

Rozlišení 454 x 454 pixelů

Procesor Kirin A1

Pokročilý senzor tepové frekvence Huawei TruSeen 3.5 s neustálým měřením v reálném čase ve spolupráci s umělou inteligencí

Monitoring spánku Huawei True Sleep 2.0

GPS module a podpora Bluetooth verze 5.1, BLE, BR a EDR

Vodotěsnost až do 5 ATM

Baterie s výdrží až 14 dní

Poklona výdrži

Speciální část s patřičnou poklonou bych věnovala baterii a její enormní výdrži. Hodinky se velmi krátce nabíjí, zhruba kolem hodiny, ale vydrží běžet bez nabití celých 14 dní. Kamkoliv jdu, kontroluji, zda mám nabitý telefon, ale u hodinek jejich baterii neřeším celé dny, až mě potom překvapí, když je musím nabít.

Tuto vlastnost ocení zejména ti, kteří se sebou neradi nosí nadbytek věcí a rádi se na svou elektroniku spolehnou. Představte si, o kolik by vaše zavazadlo bylo při cestování menší a lehčí, kdybyste se na všechny své poklady mohli spolehnout a vydržet dva týdny bez nabití. K moři s batůžkem? Není problém! Snad se v tomto směru inspirují i jiní výrobci. Stav baterie lze sledovat v ovládacím centru během nošení a přímo na displeji během nabíjení, pomocí roztomilé animace. Ani během nabíjení nejste vyřazeni ze hry a můžete je používat dle libosti.

Další mé kroky, po nastavení si řemínku, vedly ke stažení si aplikace Health Huawei, aby se telefon s hodinkami synchronizoval a umožnilo se rozšíření možností. Hodinky nabízí mnoho funkcí, které vám poskytnou ucelenější obraz o tom, co se během dne děje s vaším tělem a zobrazují denní status.

K dispozici je měření tepové frekvence, kvality spánku, míry stresu a souhrn všech fyzických aktivit. Ráno po probuzení můžete zkontrolovat, jaké je venku počasí a pustit si z nich do sluchátek hudbu, která vás příjemně naladí do celého dne.

Notifikace

Nejdůležitějšími funkcemi jsou notifikace a zjednodušení a urychlení komunikace. Na jakékoliv oznámení vás hodinky upozorní zřetelnou vibrací a nezáleží, zda je máte právě na ruce, nebo leží odložené na nočním stolku. Stejně jako na ostatních zařízení stačí nastavit režim Nerušit a máte klid.

Testovala jsem hodinky na iPhonu SE a tady nastává zásadní nedostatek a za mě je to veliká škoda. Hodinky nepodporují všechny své funkce na platformě iOS, takže telefon s nimi určitě nezvednete, neodepíšete na zprávu a emoji se vám v příchozích zprávách nezobrazí. To samé platí i u některých funkcí pro monitorování fyzického stavu.

Máte přehled o tom, když vás někdo chce kontaktovat, ale naprosto nic s tím neuděláte. Zobrazují se veškeré aktivity v mobilních aplikacích, platební transakce a upozornění, ale mají jen informativní účel. Na druhou stranu často se mi stává, že neslyším příchozí hovor, nebo se mi sem tam ztratí zpráva, ale s hodinkami hned vím, komu to zvednu hned a kdo si ještě počká.

Co se týká ovládání, sem patří jednoznačně palec nahoru. Po stažení aplikace a synchronizací s hodinkami se plně nastaví a po velmi krátké chvíli je můžete začít používat. Po prvotním osahání displeje jistě oceníte vysokou citlivost na dotek, která ovládání krásně usnadňuje. Hodinky jsou k telefonu připojeny jen do určité vzdálenosti.

Zatímco cestu z obýváku do koupelny bez sebe zvládnou s přehledem, v kavárně si na toaletu nedojdete s připojenými hodinkami. Vzdálenost připojení odhaduji cca na 10 metrů. Příjemným jistě shledáte, že stejně, jako se hodinky od telefonu ve větší vzdálenosti odpojí, zase se při přiblížení automaticky připojí zpět. Rozsvícený displej pohodlně zaklapnete dlaní, ale musíte se nejprve dostat zpět na hlavní ciferník.

Zhodnocení Huawei Watch GT 2

Za nejsilnější stránky těchto chytrých hodinek považuji elegantní vzhled, který na sebe upoutá právě tak akorát pozornosti, a neskutečnou délku výdrže baterie. Opravdu velký mínus je za mě nezpřístupnění všech funkcí platformě iOS, které diskriminuje uživatele od využití plného rozsahu možností, které hodinky nabízí, a to je za mě opravdu škoda.



