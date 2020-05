Huawei chystá P30 Pro New Edition s Google službami a aplikacemi

Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei se stále musí vyrovnávat s absencí Google služeb a certifikací. Sice investuje do vlastního řešení a stále hlásí relativně dobré výsledky, ale situace se bude zhoršovat. Můžeme si všimnout rozsáhlých marketingových kampaní, které lákají na značné slevy, bonusy a nejrůznější dárky, ale to nemůže dlouho vydržet. V dohledné době se ale dočkáme uvedení smartphonu Huawei P30 Pro New Edition s Google službami, aplikacemi a patřičnou certifikací.

P30 Pro New Edition?

Jak již bylo řečeno, tato novinka bude mít Google služby a vše potřebné, ale v tomto případě Huawei nijak neobchází zákaz. Nic ani není porušeno, jelikož ve své podstatě se bude jednat o původní model Huawei P30 Pro (recenze), jen se dočká drobného vylepšení.

Neočekávejte lepší foťák, nový procesor nebo něco podobného. Prakticky by novinka mohla nabídnout větší operační paměť, větší úložiště a novější verzi systému v základu. V podstatě výrobce využije původního modelu, který stihl získat vše potřebné od Googlu, jen jej uvede s drobnými změnami a třeba novou cenou, možná nižší.

Ostatně to nebude poprvé, co něco takového Huawei udělalo. Již zde máme modely jako Huawei P30 Lite New Edition. Případně se na trh vrací Honor 8S New Edition. Huawei tedy recykluje starší modely, díky čemuž může nalákat další zákazníky.

Huawei P30 Pro New Edition se má objevit na trhu 15. května, což se potvrzuje v oficiálních promo materiálech výrobce, kde je tento model konkrétně zmíněn. Pakliže cena bude nižší než u původního modelu, může se jednat o velmi lákavou nabídku a můžeme říci, že i velmi konkurenceschopnou. Top model by mohl zamířit do vyšší střední třídy, kde může zamíchat kartami.

Specifikace původního modelu Huawei P30 Pro

displej: 6,47 palců, Full HD+, curved OLED

procesor: osmijádrový 7nm Kirin 980

verze v ČR: 6 GB RAM + 128GB úložiště 8 GB RAM + 256GB úložiště

vlastní NM karty až 512 GB

optická čtečka otisků prstů v displeji

foťáky: zadní: 40 MPx, SuperSpectrum, OIS, 27 mm, f/1.6 20 MPx ultraširokoúhlý, 16 mm, f/2.2 8 MPx, 5x optický zoom, OIS, 125 mm, f/3.4 ToF snímač přední –32 MPx, f/2.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth v 5.0, USB typ C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

LTE Cat. 21

certifikace odolnosti IP68

baterie: 4200 mAh + rychlé nabíjení (kabelové 40 W, bezdrátové 15 W)

Zdroj: gizmochina.com



