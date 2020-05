Dopřejte svému dítěti klidné prostředí pro spánek pomocí zvuku [sponzorovaný článek]

Děti rostou jako z vody. Než se nadějete, stěhují se do vlastního bydlení a začínají vlastní život. Ještě předtím ale musí projít určitým procesem, kterému se říká dospívání. Vše, co se kolem malého miminka bude dít, může mít do budoucna na jeho životě velký vliv. Proto je dobré, aby se dítě cítilo klidně, rychle usínalo a následně se probudilo odpočaté. Docílit této fáze ale nemusí být jednoduché. Možná by vám mohl pomoci níže uvedený produkt, který pomocí zvuků vytvoří klidné prostředí pro spánek. O co se přesně jedná?

Dítě usne rychle a klidně

Věrohodný a gigantický internetový obchod eBay má ve svém produktovém portfoliu zajímavý Sound Machine. Jedná se o produkt vytvářející zvuk k vytvoření klidného prostředí pro spánek, čímž dítě ucítí klid. Tím rychleji usne a probudí se zcela odpočaté. K devíti uklidňujícím zvukům patří bílý šum, mořské vlny, cvrčci, déšť, lesní ptáci, toky a tři ukolébavky. Produkt má navíc nízkou hmotnost a je přenositelný. K dispozici je mimo jiné i dobíjecí lithiová baterie a USB konektor. Jde také o dobrého společníka pro cestování s dítětem nebo na služební cestu.

Pokud vás tento netradiční produkt zaujal, můžete si jej zakoupit na eBay za krásných 271 Kč. Za tento peníz rozhodně stojí za vyzkoušení. Kupujte ZDE.

Funkce:

Various Sound Choices Zvukový nástroj pro spaní s devíti hypnotickými zvuky

Baby Sleep Soother Bílý šum vytváří klidné prostředí pro spaní, uklidňuje dítě a přirozeněji spí.

Auto-off Timer Časovač automatického vypnutí lze nastavit na 15, 30 a 60 minut, aby se šetřila energie. Díky vnitřní paměti se pak automaticky přehrává hudba, která byla naposledy vypnuta.

Breathing Light Pomocí světla vám pomáhá ovládat dech, což je skvělý způsob, jak usnout.





