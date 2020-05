Čtyři způsoby, jak cvičit doma a zůstat ve formě [sponzorovaný článek]

Chcete si udržet kondici, ale nevyhovuje vám skupinové cvičení nebo fitko? Vyzkoušejte efektivní cvičení v pohodlí domova. Vybrali jsme několik tipů pro čtyři úrovně pokročilosti, která vás budou bavit a současně podpoří správnou funkci kardiovaskulárního systému.

Pro začátečníky: vědomé dýchání, rychlá chůze a jogging

Dovednosti a vybavení potřebné pro svižnou chůzi a jogging jsou relativně nízké. Nepotřebujete totiž žádný velký trénink a znalosti. Chůze i dýchání jsou nám přirozené, zároveň je to efektivní cvičení pro správnou funkci srdce a plic. Při chůzi nebo joggingu se snažte dýchat každé 3, 9 nebo 18 kroků. Při výdechu i nádechu dýchejte hluboce. Po deseti minutách byste měli cítit, jak se zahříváte. Pokud se po 30 minutách začnete potit, znamená to, že se aktivoval váš dýchací a oběhový systém. Jestli máte pocit, že toto cvičení je pro vás příliš snadné, můžete zkusit vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) a povýšit vaše cvičení na další úroveň.

Pro pokročilé: veslařský a eliptický trenažér

Cvičení na veslařském či eliptickém trenažéru může posílit vaše srdce, plíce a svaly, pomůže spálit tělesný tuk a v neposlední řadě zlepšit vaši rovnováhu. Navíc je tento typ cvičení například oproti běhu šetrnější ke kloubům. Pokud berete trénink vážně, pomůžou vám chytré hodinky jako například HUAWEI WATCH GT 2e. Ty nabízí možnost sledování tepové frekvence v reálném čase, informace o kaloriích nebo třeba měření kyslíku v krvi. Poskytují také výsledky po tréninku a dobu potřebnou pro zotavení. Sledování toho, jak se postupem času zlepšujete je navíc skvělou motivací do dalšího tréninku.

Pro necvičící: dýchací cvičení

Mnoho plicních lékařů často povzbuzuje lidi se špatnou funkcí plic, aby vyzkoušeli cvičení zvané „vyhazování balónu”. Je to skvělý způsob, jak zlepšit funkci srdce a plic. Může to znít legračně, ale ve skutečnosti je toto cvičení opravdu účinné. Jak na to? Za prvé, musíte se zhluboka nadechnout, pak můžete pomalu foukat do gumového balonku a pokusit se vydechnout veškerý vzduch najednou. Důraz by neměl být na rychlost nebo množství vydechnutého vzduchu, ale místo toho byste se měli zaměřit na dokončení každého nadechnutí a vydechnutí. Dlouhodobě tento trénink může pomoci snížit zbytkový vzduch v našich plicích, a tím zlepšit jejich kapacitu.

Jak můžete kontrolovat hladinu kyslíku v krvi (SpO 2 ) a tepovou frekvenci?

Vaše hladina SpO 2 je procento hemoglobinu nasyceného kyslíkem v poměru k celkovému hemoglobinu v krvi. Jinak řečeno SpO 2 představuje koncentraci kyslíku v krvi. Je to důležitý ukazatel fungování dýchacího systému. Vaše SpO 2 zjistíte třeba při nošení hodinek HUAWEI WATCH GT 2e a to tak, že stiskněte tlačítko nahoru, abyste na domovské stránce hodinek sklouzli k aplikaci nasycení kyslíkem v krvi, a poté klepnutím změřte saturace kyslíku v krvi.

Huawei WATCH GT 2 a HUAWEI WATCH GT 2e mají také optický snímač tepové frekvence, který dokáže sledovat a zaznamenávat váš tep po celý den. Pokud chcete tuto funkci používat, musíte povolit nepřetržitý záznam srdečního tepu v aplikaci Huawei Health. Během tréninku mohou hodinky zobrazovat aktuální tepovou frekvenci a upozornit vás, když překročí horní limit. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje zvolit cvičení na základě srdečního tepu.



