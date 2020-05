Zdroj: Dotekomanie.cz

Čím dál tím více populární mobilní kecálek WhatsApp začal testovat nové použití QR kódů, čímž by uživatelé mohli do platformy začít přidávat kontakty. Tato funkce se poprvé objevila v nejnovějších beta verzích pro operační systémy iOS a Android.

WhatsApp pracuje na zjednodušeném způsobu pro přidání kontaktu

Pokud patříte mezi beta testery, nová funkcionalita se nachází v nabídce nastavení aplikace, jež obsahuje možnosti zobrazení vlastního QR kódu, včetně skenování kódů ostatních uživatelů. QR kódy jde samozřejmě také odvolat, pokud se tedy uživatel rozhodne, že s nikým sdílet své telefonní číslo nechce.

Jakmile ale projde funkce celým beta procesem, uživatelé z ní mohou opravdu těžit. Doposud jsme totiž mohli kontakty přidat tak, že jsme osobu přidali v kartě Kontakty (iOS). Teprve poté dala aplikace WhatsApp zelenou a konverzace s příjemcem mohla být zahájena. Pokud by ale uživatel mohl použít k přidání kontaktu QR kód, celý tento krok by přeskočil a ještě k tomu by proces byl mnohem pohodlnější.

V současné době ale není zřejmé, kdy se funkce dostane i mezi širokou veřejnost. WhatsApp ale kromě této změny nedávno naservíroval nové omezení hromadného předávání zpráv s cílem zpomalit šíření dezinformací. Poslední novinkou pak byla možnost skupinového videohovoru až pro osm uživatelů najednou.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » WhatsApp testuje QR kódy pro přidání nového kontaktu

reklama reklama