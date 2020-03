Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei Mate 30 Pro – z extrému do extrému [recenze]

Minulý rok došlo na představení prvního smartphonu společnosti Huawei, který oficiálně přišel bez Google Mobile Services (GMS), tedy i bez Obchodu Play. Huawei Mate 30 Pro místo toho nabízí alternativu v podobě Huawei Mobile Services společně s AppGallery, což je alternativa k Obchodu Play. Smartphone jako takový rozhodně patří mezi špičku, ale na náš trh přichází se značným zpožděním a se značným nedostatek, který vás postihne nejvíce u aplikací, pokud jste zvyklí na ty od Googlu, případně aplikace závislé na GMS.

Ačkoliv již existují návody, jak dostat do Huawei Mate 30 Pro vše potřebné, nebo spíše tedy většinu, společnost mě požádala, abych neinstaloval Google Play Obchod a Služby. Nejen výrobce nedoporučuje dělat takový zásah do zařízení. Jednoduše jsem zůstal u základní výbavy smartphonu, abych si vyzkoušel novou vizi společnosti.

Design pokrokový

Huawei Mate 30 Pro nepřichází jen se značnou změnou v oblasti Androidu, ale společnost se pokusila o nový přístup v rámci designu. Hned na první pohled vás zaujme samotný displej, který je až extrémně zakřiven do stran. To si vyžádalo i ústupky, nebo spíše změnu některých prvků. V první řadě zde nenajdete běžnou kolébku hlasitosti, nebo jakákoliv fyzická tlačítka pro ovládání zvuků. Vše je řešeno softwarově v rámci zakřiveného displeje. V horní části mobilu, je jedno na které straně, stačí dvakrát poklepat prstem a objeví se ovládání hlasitosti. Následně stačí táhnou prstem nahoru nebo dolů.

Sice se jedná o futuristické pojetí, ale do praktičnosti to má daleko. Při běžném používání se sice jedná o zajímavou vychytávku, ale když si chcete zvýšit hlasitost během hovoru, tak to chce hodně cviku, abyste tuto funkci využili. Raději jsem dal mobil od ucha před sebe, změnil hlasitost a dál pokračoval v hovoru. Bohužel zakřivený displej má dopad i na ovládání smartphonu gesty, tedy gestem nahrazující tlačítko zpět. Zde je nutné, abyste v podstatě přejeli prstem přes zakřivení. I zde to chce více trénovat. Navíc aplikace nejsou uzpůsobeny na takový zobrazovací panel, takže některé části jsou schované na straně a nejsou příliš dobře viditelné.

Vypínací tlačítko nebylo odstraněno, nachází se na levé straně, přesně tam, kde byste jej očekávali. Samotný displej je narušen v horní části větším výřezem, kde se ukrývá hlavní kamera a sada senzorů pro rozpoznání obličeje. V displeji je zabudovaná čtečka otisků prstů. Panel má 6,53 palců a nabízí Full HD+ rozlišení, což není nějak velká hodnota, ale musím uznat, že se jedná o jeden z nejlepších displejů u mobilů. Firma jej vyladila k dokonalosti a místy jsem měl pocit, že je lepší než kdejaký novější 90Hz panel jiných výrobců.

Horní strana je vybavena infra portem pro ovládání domácích spotřebičů a také mikrofonem. Ve spodní části se nachází reproduktor společně s USB C konektorem a slotem pro dvě SIM karty, případně jedno místo lze využít pro NM kartu, což je specifikum společnosti Huawei.

Zadní strana je ze skla a ukrývá v sobě bezdrátové nabíjení. V horní části je kulatý ostrůvek se čtyřmi foťáky. Mírně stranou je k dispozici duální LED přisvětlení společně se senzorem osvětlení. Vše je ukryto pod sklem.

Huawei Mate 30 Pro působí velmi bytelně a dobře se drží, jen bych ocenil více vyladěnosti systému vůči zakřivení displeje. Nejsou zde ani nějaké vychytávky, které by využily strany panelu, což je tak trochu škoda. Navíc systém není upraven pro lepší využití a některé aplikace se ovládají s obtížemi. Poměrně zásadní přepracování designu si vyžádalo i jiný obal na mobil, který má obnažen část v místech, kde se zakřivuje displej.

Raději obličej než otisk u Huawei Mate 30 Pro

Čtečky otisků prstů v displejích byly zpočátku pomalejší, hlavně ve srovnání s běžnými, ale dnes se nabízí již dostatečně rychlá technologie. Například u Huawei P30 Pro jsem zcela spokojen se zabudovanou čtečkou v displeji, ale v případě Huawei Mate 30 Pro jsem nezažil stejnou zkušenost. Ačkoliv jsem prst naskenoval několikrát, odemykání nebylo nikdy jednoduché. Například mobil špatně detekoval špičku palce, a to jsem se snažil o co nejlepší registraci. Musel jsem se tedy prstem trefit na čtečku přímo větší plochou palce. Navíc systém neumožňuje, abyste si zaregistrovali jeden prst několikrát, takže to bude chtít více tréningu.

Nějak jsem se nedokázal sžít se zabudovanou čtečkou otisků prstů, ale naštěstí se zde nabízí pokročilejší technologie na rozpoznání obličeje. K tomu jsou určeny další dva senzory na přední straně ve větším výřezu. Tento způsob odemykání funguje velmi dobře a používal jsem ho neustále. Umí rozpoznat otevřené oči a funguje i v noci, není potřeba dodatečné světla.

Výkonu dostatek

S výkonem u top modelů není nikdy problém a Huawei Mate 30 Pro není výjimkou. Nabízí se moderní procesor Kirin 990, který jednoduše řečeno nezklame. Rád bych jej otestoval benchmarkem AnTuTu, ale vzhledem k tomu, že jsem zůstal jen u AppGallery, neměl jsem tu možnost. Mohl jsem ale použít AI Benchmark, který se zaměřuje na výkon v oblasti umělé inteligence, ostatně mobil disponuje NPU nové generace. Výsledek je úctyhodný, ale výkon jako takový mohu potvrdit i z běžného používání mobilu, zejména u focení, kde rychle rozpoznává scény.

Velikosti operační paměti i úložiště bude dostačovat většině uživatelům. V rámci konektivity se nabízí novější technologie a propojení s okolním světem je dostatečně rychlé. I určování polohy je výtečně rychlé a přesné, byť se budete muset spokojit s omezenou dostupností mapových služeb. Například jsem používal aplikaci Karta GPS.

Společnost vše odladila velmi výtečně a optimalizace je vskutku dobrá. Bohužel je uživatel limitován dostupností aplikací a her jako takových.

Specifikace Huawei Mate 30 Pro

displej: 6,53 palců, 2400 x 1176 pixelů (FHD+), flex OLED, 18.4:9

procesor: Kirin 990

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 256 GB + NM karta

Android 10 + EMUI 10.0

Hybrid Dual SIM

Foťáky: zadní – 40 MPx, f/1.8 40 MPx, f/1.6, OIS 8 MPx, f/2.4, OIS, 3x zoom 3D kamera přední – 32 MPx, f/2.0 3D kamera

čtečka otisků prstů v displeji, infra senzor

IP68

rozměry: 158,1 x 73,1 x 8.8 mm, 198 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz a 5GHz) (wave2), Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

baterie: 4500 mAh + 40W SuperCharge, 27W Wireless HUAWEI SuperCharge

Větší baterie

Baterie má i na dnešní dobu, po představení novinek v tomto roce, dobrou kapacitu. Konkrétně 4500 mAh jen tak nevyčerpáte při běžném používání za jeden den. Běžně jsem se dostal na dva dny, ale dokonce i na tři dny, avšak to není způsobeno optimalizací, spíše nedostupností aplikací. Po mobilu jsem jednoduše sahal méně, jelikož jsem v něm stejně neměl dostupné aplikace, které bych otevíral nějak často. Mohu uvést jednu za všechny, Youtube. Zde se nabízí jen webové rozhraní, ale to není tak pohodlné.

Co se týče nabíjení, tak ačkoliv 40 W není nic extrémního na dnešní dobu, i tak se jedná o velmi rychlý způsob nabíjení. V podstatě vidíte před očima, jak procenta jdou nahoru. Dokonce je zde podpora 27W bezdrátového nabíjení, ale neměl jsem možnost vyzkoušet, jelikož jsem neměl správnou nabíječku. Doplnění energie se počítá v desítkách minut a rozhodně budete spokojeni, i se samotnou výdrží.

Focení až extrémní

V oblasti focení se jedná doslova a do písmene o bestii, která v mnohých případech nemá konkurenci. K dispozici jsou na zadní straně dva 40MPx foťáky a jeden 8MPx s trojnásobným optickým zoomem, nebo také 5násobným hybridním. Dá se dostat na 30násobné digitální přiblížení. Huawei na tiskové konferenci doslova básnil o schopnostech mobilu v oblasti focení a natáčení. Mohu potvrdit, že s Huawei Mate 30 Pro se nebudete nudit. Nabízí nejrůznějších vychytávky a focení je doslova báječné.

Měl bych ale jednu výtku, která se dotýká snahy vytáhnout z fotografií maximum a nabídnout velký dynamický rozsah. Software upravuje barvy až moc agresivně, čehož si můžete všimnout na fotkách níže. Stromy software zvýraznil tak agresivně, že celý dojem z fotek je nerealistický. Uznávám, že se nejednalo o jednoduchou scénu, ale někdy méně je více.

Nabízí se i slušné možnosti v rámci přiblížení. V podstatě jsem byl spokojen i s digitálním zoomem, kde šlo nejvíc vidět, jak dobře pracuje optická stabilizace obrazu se softwarovým vylepšením.

Do extrému a zpět

Nyní přejděme k prvnímu extrému, který možná jednou případný majitel využije, pokud na to budou vhodné podmínky. Mobil Mate 30 Pro totiž nabízí ISO až 409 600. Pokud nastavíte tuto hodnotu v rámci režimu Pro, tak vytáhnete ze scény všechny informace. Ve výsledku může být snímek přesvětlený i za zhoršených světelných podmínek. Pokud panuje tma, tak výsledek není nijak povzbudivý.

Necháte-li mobil, aby si vše nastavil podle sebe, budou se nabízet i dobré snímky za zhoršených světelných podmínek. Toto byla jen ukázka jednoho extrému. Nyní můžeme přistoupit k dalšímu, což je schopnost natáčet zpomalená videa. U Huawei Mate 30 Pro se nabízí až 7 680 snímků za sekundu v rozlišení HD. Mobil dokáže zaznamenat jen nepatrnou část a nelze natáčet neomezeně dlouhé video s takovou hodnotou. Zde se asi jen tak netrefíte, abyste zaznamenali přesně to, co chcete. Doporučuji tedy automatickou detekci pohybu, která pracuje dobře. Praktičnost ale nevidím u takto omezené funkce. Jen musím připomenout, že potřebujete maximum světla.

Natáčení videí

V rámci možností natáčení videí se dále nabízí rozlišení 4K se 60 snímky za sekundu. Během natáčení lze přepínat mezi senzory poměrně plynule. Video zůstává dobře stabilizované a celkově se nabízí velmi dobrý výsledek i při takovém nastavení.

Ukázkové fotografie

Android sice má, ale chce to zvyk a odříkání

Samotný operační systém je v tomto případě značně ochuzen o možnosti. Huawei se sice snaží a prezentuje AppGallery jako třetí největším centrum aplikací a dalšího obsahu pro mobily, ale tady nejde o množství. Dá se jednoduše říci, že pokud aplikace pochází z USA, nenajdete ji v AppGallery. První krůčky s Huawei Mate 30 Pro tedy budou o hledání alternativ, možností a nejrůznějších vychytávek. Bohužel v některých případech jsem byl odsouzen jen na webové verze služeb a aplikací, třeba Youtube, Twitter a další.

Je v Huawei AppGallery vaše oblíbená aplikace?

Absence Google Mobile Services (GMS) znemožňuje používání některých aplikací. Například doinstalování webového prohlížeče Chrome je možné, ale již se v něm nepřihlásíte, jen v rámci webových stránek. Ani nebudou fungovat notifikace u webových služeb, jelikož jsou závislé na GMS. Můžete se pokusit využít jeden ze způsobů doinstalace GMS, ale v jednom případě musíte nainstalovat poměrně pochybnou aplikaci vyžadující rozsáhlá oprávnění, nebo upravit zálohu systému. I tak se vystavujete riziku, že se vám do mobilu dostane nevhodný software.

Další možnost je instalace jednotlivých aplikací, ale budete si muset hlídat aktualizace a provádět je manuálně. Ačkoliv provedete vše správně, tak se vám stejně nepodaří rozběhnout některé aplikace. Příkladem je Google Pay, kde je vyžadována certifikace od Googlu. Tu Huawei Mate 30 Pro nemá, takže nikdy nebudete moci platit v obchodech s touto službou.

Je na místě, abych upozornil případné zájemce, že budou mít komplikace s chytrým příslušenstvím, tedy s hodinkami a náramky. Na WearOS hodinky zapomeňte, přičemž jsem nenašel ani aplikace pro Garmin, Fitbit nebo Xiaomi. Na druhou stranu nebudete mít problém s Huawei příslušenstvím.

Pokud ale vezmu operační systém jako takový, je dobře vyladěn, nabízí mnoho funkcí a možností. Za celou dobu používání jsem byl spokojen a dokonce i možnost cloudového zálohování fotografií v rámci řešení od Huawei je dostatečné a rychlé.

Zhodnocení Huawei Mate 30 Pro

Bylo by jednoduché říci, že Huawei Mate 30 Pro má zásadní nedostatek v absenci služeb a aplikací od Googlu. Na mobil jako takový je možné se dívat i z jiného úhlu pohledu. Hodí se zejména pro ty, kteří nepoužívají běžné sociální sítě, nevyžadují Google aplikace a služby a chtějí čistě pracovní mobil s výtečnými fotografickými schopnostmi. Případně se hodí těm, co se nebojí jít do úprav a vše potřebné si nainstalují.

Bohužel takových lidí bude asi málo a cena kolem 24 tisíc korun asi odradí mnoho případných zájemců. Na jednu stranu se nabízí extrémní možnosti jako nejrychlejší záznam videa nebo vysoké ISO, na druhou stranu zde spousta aplikací chybí a ani nikdy nebudou dostupné, pokud se nezmění situace ve sporu USA s Huawei.

Pro mě, jakožto uživatele uzavřeného v rámci ekosystému Googlu, bylo používání Huawei Mate 30 Pro dosti bolestivé. Skoro bych mohl říci, že se jednalo o cestu do pekla a zpět. Pro některé to bude rovnou detoxikace od sociálních sítí a nejrůznějších služeb. Pokud se rozhodnete zakoupit tento mobil, připravte se, že budete začátek trávit hledáním alternativ, řešením komplikací a nalézáním východisek. Smartphone to nebude mít jednoduché, zejména s nastavenou cenou a absencí mnoha služeb a aplikací.

Huawei Mate 30 Pro nabízí odlišný design a zajímavé vychytávky. Rozhodně se jedná o zajímavý kousek, který mohl mít větší šanci na úspěch.

Plusy

odemykání obličejem

dobrá výdrž na jedno nabití

rychlé nabíjení

velké možnosti ve focení

Mínusy

nedostatek aplikací

absence služeb

příliš zahnutý displej

ovládání hlasitosti



