Společnost Samsung se nedávno rozhodla přidat podporu nejmodernějších 5G sítí pro Galaxy Tab S6. Tento tablet byl poprvé představen v průběhu loňského roku. Nyní se podle všeho chystá varianta Galaxy Tab S6 Lite, která může nabídnout stejně prémiový design s nově přepracovaným S Pen.

Galaxy Tab S6 Lite poprvé pod drobnohledem

Jako verze Lite bude tablet spadat spíše do střední třídy. Podle dostupných uniklých informací bude Galaxy S6 Tab Lite vybaven procesorem Exynos 9611, který má 4x ARM Cortex-A73 (poběží na 2300 Mhz) a 4x ARM Cortex A-53 (poběží na 1 700 Mhz). Kromě toho bude k dispozici také grafický procesor ARM Mali G72, přičemž o dočasně spouštěné aplikace a dokumenty se postará 4GB operační paměť. Zapomenout zmínit nemůžeme ani vnitřní 64 či 128GB úložiště pro ukládání soukromých dat.

O předním zobrazovacím panelu prozatím mnoho informací nemáme. Některá zahraniční média tvrdí, že tablet bude mít 8,4palcový displej s rozlišením 1 200 x 2000 pixelů a hustotou pixelů 280 DPI. Největším lákadlem bude ale bezdrátové pero S Pen.

Samsung doposud neuvedl bezdrátově nabíjené S Pen, což by se v blízké budoucnosti mělo změnit. Kromě bezdrátového nabíjení by se pero mělo dočkat také nového designu. Pokud jde o software, přítomný by měl být Android 10 s OneUI 2.1. V současné chvíli bohužel není jasné, kdy by společnost Samsung mohla tento nový kousek představit. S největší pravděpodobností by se tak mohlo stát v srpnu, kdy bude ohlášena i nová generace Galaxy Note.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Galaxy Tab S6 Lite dorazí s bezdrátově nabíjeným perem

reklama reklama