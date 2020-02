Je v Huawei AppGallery vaše oblíbená aplikace?

Foto: Dotekomanie.cz

Huawei se snaží nalákat na své nové mobilní telefony bez Google služeb, přičemž do marketingu se přidává i sub značka Honor. V následujících měsících a letech, pokud se situace nezmění, nás čeká lákání od obou firem, přičemž ony samotné budou muset investovat nemalé prostředky do rozvoje vlastní ekosystému. Hlavním centrem pro aplikace na těchto smartphonech není tedy Obchod Play, ale vlastní řešení v podobě AppGallery. Je zde ale celkem zásadní komplikace. Tento obchod nemá webovou verzi.

Huawei AppGallery?

Nejde jen o letmé povzdechnutí, že zde není možnost spravovat svůj účet v rámci AppGallery skrze web, tedy na počítači. Sice by bylo pohodlné si na počítači naklikat, co se má instalovat, ale taková možnost zde není. Problém je někde jinde. Bez webového rozhraní netuší případný zájemce, jestli je obsažena v tomto alternativním obchodě s obsahem oblíbená aplikace, byť tedy slogany společnosti Huawei hlásají něco jiného.

HUAWEI AppGallery je místo, kde najdeš všechny svoje oblíbené aplikace. Objev nové aplikace díky našim doporučením.

Již nějakou chvíli testuji aktuální novinku na českém trhu, Huawei Mate 30 Pro, kde je k dispozici jen AppGallery. Sice bych mohl nainstalovat vedle AppGallery nějakou další alternativu, ale nevím, jestli bych si moc pomohl. Bylo mi jasné, že nebudu moci používat službu a aplikaci Google Pay, jelikož mobil nemá k dispozici Google Play Služby (GMS), místo nich se nabízí Huawei Mobile Services. Ostatně většina aplikací od Googlu nefunguje bez GMS.

Poznámka: V rámci testování jsem neinstaloval GMS, jelikož společnost Huawei požádala, abychom testovali bez Google Play Služeb nainstalovaných z neznámých zdrojů. Ostatně to není moc bezpečné.

Jednoduše jsem tedy musel zapomenout na všechny moje oblíbené aplikace jako třeba Gmail, Youtube, Google Disk, Hangouts, Google Duo, Google Fotky, Google Mapy a další. Bohužel jsem se musel obejít i bez aplikací jako WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook a v podstatě všeho, co má původ v USA.

Začalo tak hledání v AppGallery, ale není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Našel jsem například komunikační aplikaci Viber, ale tu nikdo z mého okolí nepoužívá, a přesvědčit všechny k přesunu na tuto platformu nejde. Zkusil jsem najít i navigaci, ale Here Mapy nejsou ještě k dispozici a na TomTom také ne.

Našel jsem ale české aplikace, které jsou již k dispozici. Například Můj Vlak od ČD, CZC.cz, Televize Seznam, AVG a několik dalších.

Pojďme si zahrát

Můžeme si tedy zahrát jednu hru, přímo zde v komentářích. Vyberte si svou oblíbenou aplikaci, zeptejte se na ni a já se ji pokusím najít v AppGallery na mobilu bez Google Play Služeb. Obávám se, že odpovědi budou tak trochu monotónní. Možná se jedná o neférovou hru, ale na druhou stranu by uživatelé měli vědět, co si kupují. Hlavně když se nemohou podívat do AppGallery bez Huawei nebo Honor mobilu. Asi by stálo dodat, že obsah AppGallery je rozdílný mezi mobilem s GMS a bez.



Domů » Články » Je v Huawei AppGallery vaše oblíbená aplikace?

reklama reklama