Zdroj: 9to5mac

Apple se může pochlubit skvělými produkty a službami. Ovšem najdou se zde takové projekty, které se nepovedly, jako Apple Mapy. Ty se dají samozřejmě používat pouze s operačním systémem iOS, macOS, iPadOS a watchOS. Vůbec poprvé byly představeny už před osmi lety, přesněji 11. června 2012 na WWDC. Hlavním poskytovatelem mapových dat je pak společnost TomTom.

Apple Mapy zřejmě nabídnou novou funkcionalitu

Před 13 lety představil Apple ve svých zařízeních mapy, které byly v tu dobu zajišťovány společností Google. Tato spolupráce trvala až do roku 2009, kdy Google odmítl poskytnout Applu ve svých mapách funkce, které byly na zařízeních s operačním systémem Android již k dispozici. Současně také začal Google od uživatelů sbírat více informací, což obojí vedlo k tomu, že Apple začal vyvíjet vlastní aplikaci – Apple Mapy.

I přesto, že se mapy od Applu na trhu nechytly, společnost nad nimi neláme hůl. Například nedávno změnila kompletně uživatelské prostředí a přinesla několik nových funkcí, některé jsou ale k dispozici pouze ve Spojených státech.

Nyní by se ale firma měla zaměřit na vylepšení současných funkcí a přidání dalších novinek, které by z aplikace měly udělat lákavější místo. Na internetu se tak Apple rozhodl zveřejnit svou novou pracovní pozici, na kterou hledá produktového manažera. Právě ten by se měl v praxi zaměřit na psaní textů a celkový obsah aplikace.

Podle dostupných informací se zdá, že Apple Mapy brzy budou umět nabízet doporučení na podniky a turistická místa. V budoucnu by tak aplikace mohla umět naplánovat trasu do zajímavé oblasti, do které byste mohli vyrazit například s rodinou. Kdy se taková novinka do map dostane, je zatím samozřejmě ve hvězdách. Kromě toho byla pracovní pozice ihned stažena, takže mohl někdo ze zaměstnanců vypustit do světa něco, co Apple prozatím nechtěl.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple Mapy budou nabízet doporučení

reklama reklama