Mnohdy se stává, že WiFi routery, které vám nabízí poskytovatel vašeho připojení, nejsou dostačující, aby vám pokryly celou domácnost. Pokud potřebujete rozšířit dosah signálu, tak lze využít takzvaného repeateru, který rozšíří WiFi signál. Pravě takový repeater můžete nyní koupit za zvýhodněnou cenu na eBay e-shopu. Konkrétně se jedná o zařízení od společnosti Xiaomi, které nese označení Xiaomi Mi Wifi Repeater.

Xiaomi Mi Wifi Repeater v akci!

Největší výhodou tohoto zařízení je jednoduchá instalace. Stačí vybrat místo na okraji signálu, kam ještě bezpečně signál dosáhne, a zde připojit repeater do USB zásuvky. Poté stačí skrze mobilní aplikaci vše nastavit a signál bude zesílen. Co se týče možných rychlostí, tak repeater podporuje rychlost až 300 Mb/s, což by mělo být ve většině případech zcela dostačující.

Pokud byste potřebovali pokrýt signálem ještě větší plochu, tak není problém signál rozšířit pomocí dalšího zařízení. Jen by bylo vhodné, aby každé zařízení mělo dosah na váš primární modem, jelikož by docházelo k velkým ztrátám na rychlosti.

Pokud vás tato nabídka zaujala, tak si můžete Xiaomi WiFi Repeater zakoupit za zvýhodněnou cenu 296 Kč (z původních 598 Kč). Stačí navštívit obchod eBay. Neváhejte však příliš dlouho, jelikož nabídka je časově a množstevně omezená. Produkt pak můžete zakoupit ZDE.



Xiaomi Mi Wifi Repeater – rozšiřte svůj internet za pár korun! [sponzorovaný článek]

