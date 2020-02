Samsung Galaxy Z Flip uniká na prvním videu [aktualizováno]

Aktualizováno 2. 2.

Do představení novinky s ohebným displejem zbývají přibližně dva týdny a nyní se ukazuje na prvním videu. Na něm jde vidět, že displej bude dostávat zabrat, zejména při zavírání, ale vzhledem ke spekulacím, mělo by být použito ohebné sklo. Kromě toho si lze také všimnout, že sekundární displej vedle foťáků bude zobrazovat jen ty nejnutnější informace. Přední kamera bude v díře displeje.

Aktualizováno 28. 1.

Evan Blass nezklamal a opět předběhl Samsung s uveřejněním tiskových renderů chystaného smartphonu Samsung Galaxy Z Flip. Díky tomu se potvrzuje zadní duální foťák a také malý jednopalcový displej vedle snímačů. Bude sloužit jen pro základní informace. V tuto chvíli můžeme potvrdit jen boční slot minimálně pro SIM kartu, ale je možné, že se nabídne možnost rozšíření o microSD.

Aktualizováno 24. 1.

Samsung se pochlubil u aktuálního ohebného smartphonu Galaxy Fold (recenze) se špičkovými parametry, ale to nebude platit u nadcházející novinky Galaxy Flip Z. Dle spekulací bude novinka vybavena starším procesorem Snapdragon 855+. Nedojde na použití nejnovějšího Snapdragonu 865. V případě foťáků se chvíli odhadovalo, že bude použit 108MPx senzor, ale nakonec se zůstane u běžnějšího 12MPx snímače. Čtečka otisků prstů bude na boční straně a bude podporováno 15W nabíjení. K dispozici bude i bezdrátové a reverzní.

Co se týče samotného displeje, měl by mít 6,7 palců. Zatím nevíme, jestli se bude jednat o Full HD+ panel, ale s největší pravděpodobností ano. Zajímavější vlastností bude ale jeho ochrana. Opět se totiž objevují náznaky, že Samsung použije ohebné sklo místo plastu, což bude asi jedno z hlavních lákadel.

Aktualizováno 15. 1.

Véčko Motorola Razr s ohebným displejem nabízí zajímavou konstrukci, respektive řešení, ale z pohledu specifikací se jedná o mobil střední třídy, který nabízí poměrně nízkou kapacitu baterie. Nabízí se jen 2510 mAh a zatím není jasné, jak se uplatní v reálném používání. Konkurencí pro tento mobil bude Samsung Galaxy Z Flip, který bude mít o poznání lepší základní specifikace a také baterii, jak se nyní ukazuje skrze úniky a spekulace.

Galaxy Z Flip má disponovat baterií o kapacitě 3300 mAh, což je o dost více energie, takže by tento model mohl vydržet déle. Také má být k dispozici rychlé nabíjení, což použitelnost mobilu vylepšuje. Zřejmě se tedy schyluje k většímu konkurenčnímu boji mezi Motorolou a Samsungem na novém specifickém trhu s mobily nabízející ohebné displeje.

Aktualizováno 12. 1.

Před pár dny se objevil název Galaxy Bloom, pod kterým měl vyjít další mobil s ohebnou konstrukcí. Nakonec se ukazuje, že se jedná jen o kódové označení. Kromě toho se ale objevuje od věrohodného zdroje nové pojmenování. Novinka se má jednoduše jmenovat Samsung Galaxy Flip Z.

Samotný název více odpovídá zařízení, které bylo nedávno spatřeno. A díky tomu se také potvrzuje, že se bude jednat skutečně o smartphone véčkové konstrukce. Údajně by měla být cena výrazně nižší než u Galaxy Fold, čemuž mají odpovídat i specifikace. I tak očekáváme, že se novinka začne prodávat za cenu okolo 1000 dolarů.

Aktualizováno 10. 1.

Již jedenáctého února se dočkáme představení novinek od společnosti Samsung. Zatím máme k dispozici jen oficiální pozvánku, která toho moc neprozrazuje. Všechny dosavadní informace jsou na úrovni spekulací a čekají na potvrzení. V tuto chvíli probíhá veletrh CES, kterého se účastní i Samsung a podle některých zdrojů uspořádal uzavřené setkání s několika partnery, kterým poskytl informace, co se chystá a co bude představeno.

Ačkoliv se mělo jednat o tajné setkání, které není pro veřejnost a ani by se nemělo psát o tom, co bylo řečeno nebo ukázáno, tak se i přesto dozvídáme několik informací. Údajně bylo potvrzeno, že mobily z nové top modelové řady se budou jmenovat Galaxy S20. Kromě toho došla řeč i na téma ohebných mobilů, přičemž očekávaná novinka Galaxy Fold 2 ponese označení Galaxy Bloom. Samotné slovíčko znamená v češtině květ, což je celkem trefné pojmenování pro mobil, který bude konkurovat Motorole Razr.

Kromě toho Samsung údajně ukázal další koncept ohebného displeje, tentokrát ve formě zařízení, v rámi kterého se zobrazovací panel roloval. Zde ale neočekáváme, že bychom se dočkali takové novinky v krátkém časovém horizontu.

Aktualizováno 19. 12.

Nějakou dobu se spekuluje o nástupci Galaxy Fold, přičemž některé zdroje naznačovaly, že by se tentokrát mělo jednat o véčko. Ve své podstatě by se dalo říci, že by novinka mohla bát konkurencí pro Motorolu Razr. Nyní se objevily fotografie zařízení a dle dostupných informací se má jednat právě o ohebný mobil véčkové konstrukce od Samsungu.

Je evidentní, že se jedná o prototyp. Hlavní displej má díru pro foťák, přičemž na vnější straně je k dispozici menší notifikační displej. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici jen dva foťáky na vnější straně, tak by se dalo říci, že se Samsung bude držet trochu při zemi, a to i s cenou. Samozřejmě je otázkou, jestli se zrovna tohoto modelu dočkáme.

Aktualizováno 11. 12.

Po měsíci se dozvídáme další informace kolem nové ochranné vrstvy, kterou by měl Samsung implementovat na budoucí smartphony s ohebným displejem. Samsung již investoval do společnosti, která umí vyrobit velmi tenké ochranné sklo, které může mít tloušťku 30 až 100 mikronů. Nyní se dozvídáme, že si společnost nechala zaregistrovat i ochranné známky, respektive názvy.

U budoucího smartphonu s ohebným displejem se tak můžeme dočkat ve specifikacích označení Samsung UTG nebo Samsung Ultra Thin Glass. Vzhledem k tomu, že Samsung již začal i v této rovině s přípravami, zřejmě se novinky dočkáme velmi brzy. Právě náchylnost poškození ohebných displejů je největší slabinou. Pokud se toto podaří jihokorejské společnosti, možná uspěje s novým druhem zařízení.

Aktualizováno 11. 11.

Minulý měsíc se objevil patent naznačující použití stylusu u dalšího smartphonu od Samsungu s ohebným displejem. Navíc se objevila informace, že by společnost mohla používat velmi tenké a ohebné sklo UTG. Nyní se dozvídáme, že Samsung podepsal spolupráci s firmou Dowoo Insis, která vyrábí UTG (Ultra Thin Glass).

Dle dostupných informací je společnost schopna dodat každý měsíc přibližně 500 tisíc kusů, ale po investici by se mohla výroba navýšit. Co se skla týče, může mít tloušťku od 30 µm do 100 µm, ale budeme si muset počkat na oficiální uvedení produktu, abychom se dozvěděli více informací o vlastnostech.

Původní článek 21. 10.

Letošní rok měl patřit ohebným smartphonům, ale více méně se to nepodařilo. Samsung musel upravit své první zařízení Galaxy Fold a Huawei zatím odkládal své řešení Mate X. Zatímco čínský gigant bude mít problémy s uvedením nadcházejících novinek kvůli absenci Google služeb, Samsung již plánuje druhou generaci, případně vylepšení technologie.

Galaxy Fold 2 s lepší ochranou?

První jsme zaznamenali, že si Samsung nechal patentovat případnou podporu stylusu S-Pen pro budoucí ohebná zařízení. Na první pohled není na takovém použití nic překvapujícího, dokud si neuvědomíte, že ohebné displeje jsou chráněny měkkým materiálem, který lze poškodit i pouhým nehtem.

Použití S-Pen u současné generace je nemyslitelné, ale tento patent bude možné použít u dalších generací. Možná se ale dočkáme zásadní změny rovnou u druhé generace Galaxy Fold. Samsung údajně předvídá, že v příštím roce může vyrobit 5,6 milionů zařízení s ohebným displejem. Stále je zde ale problém v samotném povrchu zobrazovacího panelu, který je jednoduše náchylný na poškození.

Nyní se ale ukazuje, že jihokorejský gigant má řešení. Dle nejnovějších zpráv Samsung plánuje použití ochranného skla UTG (Ultra Thin Glass), které lze ohnout bez poškození. Samotný název ale jasné poukazuje na tenkost takového skla – pouhých 0,1 mm. Pozitivní vlastní by bylo zvětšení odolnosti povrchu před poškozením nehtem nebo stylusem, na druhou stranu se stále jedná o sklo, takže jej lze roztříštit.

Je nutné brát v potaz, že takový displej asi nepůjde použít na vnitřní straně zařízení, jedině by se Samsung podařilo snížit rádius ohybu. Pokud se tak nestane, dočkáme se ohebného zařízení s displejem na vnější straně, tedy něco ve stylu Mate X od Huawei. Budeme si muset počkat, co vlastně Samsung představí příští rok, ale jedno je jasné. Plastový displej není vhodná cesta a společnosti budou muset vyvinout nové materiály.

