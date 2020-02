MIUI 11 bude varovat před využíváním oprávnění smartphonu

Dalo by se říci, že bezpečnost smartphonu je tak dobrá, do jaké míry je si uživatel vědom, co si instaluje do svého zařízení. Už dávno jsou pryč časy, kdy při instalaci aplikace jste jednoduše potvrdili všechna oprávnění, co aplikace potřebovala. Uživatelé si mnohdy nepřečetli, k čemu všemu aplikace chtěla přístup, což bylo poměrně nebezpečné. Nyní se musí jednotlivá oprávnění potvrzovat jednotlivě, ale i tak může dojít k potvrzení nechtěných při nepozornosti. Android 10 získal bezpečnostní funkci, která uživatele varuje, když nějaká aplikace vyžaduje přístup k poloze. Zde lze přenastavit chování. MIUI 11 začíná testovat podobný systém, který obsahuje mnohem více kontrol, ne jen polohu.

MIUI 11 a bezpečnost dat

Nadstavba MIUI 11 pro Android začíná pomalinku testovat na omezeném množství zařízení novou bezpečnostní funkci, jejíž cílem je informovat uživatele, že nějaká aplikace využívá oprávnění citlivějšího charakteru. Novinka například bude informovat o spuštění aplikace na pozadí, aplikace spouštějící jinou aplikaci, využívání některých oprávnění a provádění akcí, které pracují s citlivějšími daty.

Seznam akcí je poměrně dlouhý a obsahuje například akce, kdy aplikace přistupuje k událostem kalendáře, historii volání, obsahu ve schránce pro kopírování, kontaktům, poloze, datům ze senzorů, informacím o aktivitách a smartphonu. Dále MIUI 11 upozorní, že aplikace chce nahrávat zvuk na pozadí, uskutečnění hovoru, využití kamery pro vyfocení nebo natáčení, čtení SMS zpráv nebo zjištění telefonního čísla.

Je jasné, že s touto funkcí se razantně zvětší počet notifikací. U některých aplikací může být takové informování poměrně obtěžují, ale i na to se myslí. Pokud nějaké aplikaci zcela důvěřujete a víte, že nejste v ohrožení, lze novou funkci vypnout pro konkrétní aplikaci.

Dalo by se říci, že tento systém nejvíce využijí uživatelé při instalaci nových aplikací. Minimálně takto bude jasné, co aplikace dělá a co vyžaduje. Případně tento systém může upozornit na neobvyklé chování. Nyní tedy záleží, jak dopadne testování. Xiaomi pravděpodobně systém bude nějakou chvíli ladit, ale nakonec by mělo dojít k rozšíření mezi všechny uživatele.

