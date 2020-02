Pokud jde o výdrž smartphonů na jedno nabití, zatím jsme se nedočkali nějaké větší revoluce. Sice některé mobily nabízí větší kapacity baterií, jiné se soustřeďují spíše na rychlejší nabíjení, ale zatím se nejedná o ideální stav. Prostě doby, kdy mobil vydržel i několik týdnů nelze vrátit. Systém Android prošel mnoha úpravami, které vedou k úspoře energie. Nyní bychom se mohli dočkat nové funkce, která má ušetřit ještě více energie.

Android a úspora energie

V rámci AOSP byl spatřen komentář zmiňující „ultra-low power state“, který naznačuje možnou existenci speciálního velmi úsporného režimu. Bohužel nebylo vloženo více informací, takže zatím nelze soudit, čeho se novinka dotkne. Již nyní Android umí značně omezovat spotřebu, zejména u aplikací. Některé na to trpí do dnešního dne a nemohou jen tak fungovat bez omezení. Uživatelé si mnohdy stěžovali, ale vývojáři zapracovali a současná situace je o něco přívětivější.

Zatím to ale nevypadá, že by „ultra-low power state“ ještě více omezoval aplikace, případně by jim bránil ve fungování při běžném používání smartphonu. Odhadujeme, že se bude jednat o speciální režim, do kterého půjde zařízení uvést, aby došlo k maximální úspoře energie.

Teoreticky by taková funkce mohla bát designovná pro případ, když mobil nastavíte například na noční režim, kdy mobil uživatel nepoužívá. Následně by mohlo dojít k probuzení a ukončení takto úsporného režimu. Takovou funkci již nyní najdete na některých zařízeních.

Samozřejmě si musíme počkat, co se vlastně skrývá pod „ultra-low power state“, ale je možné, že se to dozvíme zanedlouho, jelikož dojde na představení vývojářské verze Androidu 11. Odhaduje se, že by novinka mohla být exkluzivně jen pro nadcházející mobily Pixel od Googlu.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Android zřejmě dostane extra úsporný mód

reklama reklama