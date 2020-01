Chytré hodinky nově v obchodech – Suunto 7, vívoActive4, Uwatch GT

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – Amazfit T-Rex, Watch Magic 2

Suunto 7

Na začátku ledna jsme se dočkali nových hodinek Suunto 7, které spadají do vyšší třídy, a to nejen svou cenou. Navíc se jedná o první Wear OS hodinky tohoto výrobce. Aby zachoval tradici, i tentokrát jsme se dočkali funkcí, které jsou specificky designované pro milovníky túry, mají totiž k dispozici offline mapy. Nechybí ani odolnost nebo rozšířená podpora pozičních systémů. V tomto případě se nabízí předobjednávky.

GARMIN vívoActive4

Nově se na našem trhu objevily také hodinky Garmin vívoaAtive4. Ty sice nedisponují Wear OS, ale v tomto případě to nevadí. NFC pro placení zde najdete, přičemž na našem trhu je širší podpora pro Garmin Pay. Jsou dimenzovány spíše pro sportovně naladěné nadšence, takže zde najdete mnoho funkcí s tím spojených. Co se týče energie, mají vydržet až osm dní na jedno nabití.

UMIDIGI Uwatch GT

Pokud se teprve poohlížíte po chytřejších hodinkách a nechcete příliš utrácet, mohou se vám zamlouvat Umidigi Uwatch GT. Nabízí 12 různých sportovních režimů, měření tepu, monitorování spánku, přičemž nechybí voděodolnost. Dle výrobce mají vydržet 15 dnů na jedno nabití. Nedostatkem bude menší podpora aplikací.

Immax SW 14 PLUS

Hodinky Immax SW 14 PLUS jsou o něco dražší než Umidigi Uwatch GT, ale že by nabízely více, to se nedá říci. V základu máte na výběr z 15 ciferníků, výdrž na jedno nabití se má pohybovat kolem 5 dnů, voděodolnost je zaručena certifikací IP68 a je zde základní podpora notifikací. Bonusem navíc jsou funkce jako spoušť foťáku na mobilu nebo nalezení mobilu.



Domů » Články » Chytré hodinky nově v obchodech – Suunto 7, vívoActive4, Uwatch GT

reklama reklama