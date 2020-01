Huawei Mate X2 může dorazit v Q3 2020, Mate Xs v Q1 2020

Společnost Huawei údajně plánuje představit druhou generaci svého skládacího telefonu s názvem Mate X2. Na trh by se telefon mohl podívat již ve třetím kvartále roku 2020. Podle zahraničních médií společnost již zahájila malou zkušební výrobu některých součástek, včetně pantů a panelů. Telefon bude pravděpodobně světu ukázán na konferenci IFA 2020, která proběhne v Berlíně.

Huawei Mate X – naše první dojmy

Huawei Mate X2 později v roce 2020

Podle dostupných informací bychom se měli u Mate X2 měli dočkat podobného konceptu skládání jako u Galaxy Fold od Samsungu. Na vnitřní straně tak bude k dispozici displej o velikosti klasického telefonu, zatímco na vnější straně menší sekundární displej. Mate X2 však bude mnohem kompaktnější než zařízení od Samsungu a k tomu bude nabízet menší zobrazovací panely. Jen pro představu, Galaxy Fold nabízí 7,3palcový hlavní displej a 4,6palcový sekundární displej.

Huawei Mate X2 bude se vší pravděpodobností poháněn nadcházejícím procesorem Kirin 1000. Samotná čipová sada by pak měla být představena na konferenci IFA 2020. Podle dostupných informací v tomto případě společnost použila 5nanometrovou výrobní technologii, která zahrnuje architekturu Cortex A77.

Mate Xs již v březnu 2020

Generální ředitel Richard Yu odhalil, že společnost Huawei vyvíjí aktualizovaný model, který bude prodáván pod názvem Huawei Mate Xs. Prémiové zařízení má být představeno na konferenci MWC 2020, které se bude konat koncem února příštího roku. Zde bude kromě telefonu představen také novější procesor Kirin 990.

Mezi další vylepšení bude patřit odolnější displej a lepší modul pro složení, což znatelně pomůže k odolnosti. Richard Yu odhalil také informaci, že chce v budoucnu vytvořit lehčí zařízení, i když není jasné, zda se to bude týkat modelu Mate Xs.

Původní skládací telefon Mate X se do Evropy nikdy nedostal, ovšem s příchodem Mate Xs by se toto mělo změnit. Společnost má v plánu tento model na území Evropy prodávat do konce března příštího roku. Očekává se také, že novinka nabídne operační systém Android 10 s nadstavbou EMUI 10. Dostupnost Google služeb a aplikací je však nejasná.

Zdroj: androidheadlines.com



Domů » Články » Huawei Mate X2 může dorazit v Q3 2020, Mate Xs v Q1 2020

reklama reklama