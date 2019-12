Oppo představilo prototyp telefonu kompletně bez portů a tlačítek

Pamatujete si ještě na model Meizu Zero? Jednalo se o telefon, který společnost představila začátkem letošního roku. V té době přišel se zajímavým řešením, protože telefon nenabízel žádná fyzická tlačítka ani porty. Nabíjení bylo řešeno 18W bezdrátovou nabíječkou, která byla součástí balení. Naopak virtuální tlačítka nahradila hardwarové řešení.

Zatímco Meizu Zero byl jen konceptem, společnost se pokusila zahájit výrobu, alespoň prostřednictvím Indiegogo. Na celý projekt se tak snažila získat podporu fanoušků v podobě 100 000 dolarů, přičemž jednotlivec zaplatil 1 290 dolarů. Samozřejmě touto dotací se zákazník telefonu měl dočkat. Bohužel firma cíl zvýšila o dalších 45 000 dolarů, díky čemuž byl projekt zrušen.

Oppo představilo svůj první prototyp

Nyní se do hry dostavilo Oppo, které odhalilo podobný prototyp telefonu. Stejně jako Meizu Zero ani tento kousek nemá žádné reproduktory, žádná tlačítka ani porty. K tomu nabízí opravdu velmi tenké rámečky kolem displeje. Pod displejem by se pak měl nacházet přední fotoaparát a i samotný reproduktor.

Prototyp má na pravé straně jediné hardwarové tlačítko pro vypnutí a zapnutí displeje, ovšem pro regulaci hlasitosti jsou k dispozici dotyková tlačítka. Stejně jako Meizu Zero se i tento telefon nabízí prostřednictvím 30W bezdrátové nabíječky. Telefon je také vybaven zabudovanou SIM (eSIM) kartou, tudíž zde nenajdeme žádnou zdířku pro vložení karty.

Společnost tento model prozatím nemá v plánu prodávat, ale plánuje představit některé z funkcí na budoucích modelech, které se na trh dostaví v průběhu několika let. Podle informací bychom se ale do roku 2022 mohli dočkat prvních telefonů bez fyzických tlačítek a bez portů.

