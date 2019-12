Aplikace Google Podcast získává tmavý režim

Google pokračuje v nasazování tmavého vzhledu u svých aplikací. Samotný systém Android 10 již disponuje plnou integrací, byť někteří výrobci šli vlastní cestou u svých nadstaveb o něco dříve než samotný Google. Nyní se ukazuje, že další aplikací, která dostane tmavý vzhled, je Google Podcast.

Google Podcast

Google Podcast je aplikace pro poslouchání mluveného slova a nabízí i český obsah. Již při svém spuštění se nabízela zcela bílá aplikace a odhadovali jsme, že je jen otázkou času, než se dočkáme tmavého vzhledu. Google nasazuje nový vzhled v rámci nejnovější verze.

Podcasty Google získávají další užitečnou funkci

Jak už je tak trochu zvykem, aplikace nenabízí zcela černou barvu. Jedná se o tmavší odstín šedé, ale to by v tomto případě nemuselo vadit uživatelům. Ostatně si většina z nich jen vybere patřiční podcast a strčí mobil do kapsy. Bohužel aplikace reaguje jen na systémové nastavení, takže zde není možnost manuálního přepnutí, ale to se možná ještě změní.

Pokud si chcete vyzkoušet novou podobu, musíte si stáhnout nejnovější verzi. I tak nemusíte mít ihned novou podobu k dispozici. Google ji totiž aktivuje vzdáleně skrze své servery, takže si možná budete muset počkat, než se na vás dostane.

