O2 vstupuje na trh cloudových úložišť: O2 Můj Cloud láká na 300 GB a 2 TB

Zdroj: O23
Asi bylo jen otázkou času, než mobilní operátoři rozšíří své služby o ty cloudové, zejména u běžných zákazníků. Dnes jsme se dočkali novinky v podobě O2 Můj Cloud, která právě cílí na uživatele a jejich zálohování nejen fotografií.
„Chceme našim zákazníkům usnadňovat jejich každodenní digitální život a přinášet služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám. O2 Můj Cloud proto spojuje jednoduché a bezpečné ukládání dat s tím, co lidé řeší každý den – aby nemuseli přemýšlet, co zrovna smazat, nebo se obávat, že o své vzpomínky úplně přijdou. Zároveň mají své fotografie a videa na jednom místě, mohou se k nim kdykoliv vracet a sdílet je s ostatními,“ říká Martin Čejka, ředitel Divize Produkt & Marketing.
O2 Můj Cloud
Výrobci mobilních telefonů, i dodavatelé operačních systémů lákají na své cloudové služby. U mobilního operátora nás to nijak nepřekvapuje. Služba O2 Můj Cloud vypadá, že je primárně určena pro fotky a videa, ale lze s ní zálohovat jakýkoliv obsah, i dokumenty. Disponuje aplikací pro mobilní telefony a také se nabízí webová verze.
O2 má dva základní tarify, které si můžete pořídit ke svým hlasovým službám. Jinak řečeno, musíte mít tarif, jelikož je vše provázané, tedy hlavně přihlašování na webu s telefonním číslem. Nejlevnější přijde na 59 Kč měsíčně, v rámci kterého máte prostor o velikosti 300 GB. Druhý má pak 2TB prostor a cena je 99 Kč měsíčně. První měsíc na vyzkoušení dává O2 zdarma.
Součástí služby je také funkce trezoru pro citlivá data, takže můžete mít ještě vyšší zabezpečení. Službu jde objednat v aplikaci O2. Ceny nejsou nikterak vysoké a možná se jedná o zajímavou alternativu ke Googlu a Applu.
„Když máme v telefonu tisíce fotografií, je důležité rychle najít to, co hledáme, a jednoduše to sdílet s rodinou nebo přáteli. Právě to naše služba zákazníkům umožňuje,“ říká Peter Novák, produktový manažer O2. „Velkou výhodou je také to, že do jednoho alba mohou fotografie přidávat a sdílet i jiní uživatelé O2 Můj Cloud bez ohledu na to, zda používají Android nebo iOS,“ doplňuje.
Zdroj: Tisková zpráva
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Komentáře
Václav Kadlček19. 10. 2026, 12:23
To si dělá asi O2 kozy? Hodně pozdě přišla na myšlenku vstoupit na český trh z cloudových úložižtem. Opravdu je to lákavě zajímavá nabídka hlavně druhá možnost 2 TB za 99 Kč/měs. Jak říkám přišla pozdě teď mluvím za sebe, protože si platím 2 TB za 299 Kč/měs. od Googlu. Na druhou stranu zase mám výhodu a speciální služby co nabízí Google. Operátor 02 mi takové služby nenabídne. Klobouk dolů, že operátor něco takového nabízí v Česku. Háček bude, že cena 99 Kč/měs. a 2 TB dlouho nevydrží a zdraží služby. Tož vítejte v Česku vážený čtenáři Dotekománie.cz. (není to osobní)
Přemysl Vaculík19. 10. 2026, 12:41
Mám to podobně, Google a plus k tomu další služby. Toto měli nahodit před lety.
Jan S19. 10. 2026, 12:11
O2 od jisté doby něvěřím ani Dobrý den.