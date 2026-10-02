Alza Slevy: Herní periferie a příslušenství, moderní 3D tiskárny i síťové prvky

Aktuální vlna cenových zvýhodnění u největšího českého e-shopu Alza.cz přináší výrazné slevy na klíčové technologické segmenty. Výběr pokrývá jak hráče a tvůrce obsahu hledající špičkovou výbavu, tak nadšence do moderní výroby a spolehlivé síťové infrastruktury. Všechny položky jsou dostupné přímo v nabídce prodejce.
Herní a kancelářské periferie
Kvalitní ovládací prvky a příslušenství představují základ každého ergonomického i kompetitivního herního koutku. Výrazné slevy zasáhly mechanické i magnetické klávesnice, precizní myši a herní headsety s certifikací pro čistý zvukový přenos.
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture PHANTOM, černá (-50 %)
- Rapture CHARLIE V2, Gateron G Pro 3.0 Red, bílá – CZ/SK (-50 %)
- Eternico K700S Wireless šedá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture BANSHEE, černá (-50 %)
- Rapture GHOUL, černá (-50 %)
- HyperX Pulsefire Haste 2 Black (-35 %)
- HyperX CloudX Silver (-33 %)
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3D tisk a aditivní výroba
Rychlý a přesný 3D tisk se stává dostupnějším díky moderním uzavřeným konstrukcím s podporou pokročilých technických filamentů i velkoformátovému tisku. Do akční nabídky spadají prověřené modely renomovaných výrobců v inovovaných verzích.
- Creality K1 Max new version (-24 %)
- Creality K1C – 2025 new version (-18 %)
- Prusa CORE One+ (-5 %)
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Síťové prvky a zabezpečení
Pro zajištění bezproblémového pokrytí domácností i náročných průmyslových instalací jsou v nabídce zařazeny komponenty pro stabilní internetové připojení, včetně mobilních routerů a dohledových systémů.
- Verk Rozšiřovač Wi-Fi signálu s rychlostí až 300 Mbps bílý (-27 %)
- Robustel LTE Router R2110-4L (-24 %)
- Dahua KIT/BP4A-4G-0360B/M0508 (-22 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi zlevněným zbožím se nachází také specializované vybavení pro podnikání a tisk účtenek v terénu:
- Cashino PTP-III DUAL BT (-21 %)
Kompletní nabídku zlevněného hardwaru, elektroniky a příslušenství můžete prozkoumat přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákupy s garancí rychlého doručení a širokého sortimentu na Alza.cz.
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