Anker Soundcore AeroClip vychází v druhé generaci

Anker Soundcore AeroClip 2 | Zdroj: Notebookcheck
Nabídku otevřených sluchátek s klipovým designem se rozhodla podpořit čínská firma Anker. Jejich nejnovější přírůstek nese název AeroClip 2 a získaná certifikace přímo od Applu dokonce slibuje ještě více užitečných funkcí. Novinka mimo jiné bude lákat na pohodlnější nošení nebo vyšší kvalitu telefonních hovorů oproti předchozí generaci z loňského roku.
Vysoké ambice
První změnou prošla samotná konstrukce navenek, která dostala o 35 % měkčí materiál a vydrží přes 10 000 různých ohybů bez ztráty tvaru. Uvnitř si místo udržel 12mm měnič. Nasazená vyšší verze Bluetooth (6.0) stále přidává podporu jen standardních kodeků, jako jsou AAC, SBC, LDAC. Dalším novým lákadlem se stává vlastní čip Anker Thus přinášející funkce umělé inteligence.
Díky vyššímu výpočetnímu výkonu a lepší práci se senzory či šesticí mikrofonů nedochází jen k filtraci šumu, ale sluchátka kompletně izolují hlas od okolí v rušném prostředí. Výdrž atakuje hranici 8 hodin, přičemž v kombinaci s dobíjecím pouzdrem zvládnou až 32 hodin provozu. Za 10 minut nabíjení prodloužíte poslech o necelé 4 hodiny.
Zmiňovaná certifikace (MFi) od Applu otevírá bránu hlasové asistence Siri, rychlému přepínání mezi zařízeními nebo funkci překladu v reálném čase. Seznam výbavy můžeme uzavřít bezdrátovým nabíjením u pouzdra, certifikací IP57 u sluchátek a čtveřicí barevných provedení (bílé, černé, červené, modré).
Zástupce do Evropy dorazí okolo 22. září za 180 eur (tj. cca 4 356 Kč). Nakonec v budoucnu vyjde druhá verze s přívlastkem Pro, u které chystají nasadit více funkcí s umělou inteligencí (například přepis audio poznámek do textu).
Zdroje: notebookcheck.net, gizmochina.com
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