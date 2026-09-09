Špičkové Galaxy Watch Ultra2 za 9 245 Kč? Takhle výhodnou akci Samsung dlouho neměl

Máte zálusk na nové Galaxy Watch Ultra2 od Samsungu? Teď je můžete ulovit jen za polovinu běžné ceny. Stačí využít speciální akci a sáhnout po některém z vybraných smartphonů řady Galaxy S nebo ohebných novinkách Galaxy Z, ke kterým Samsung tuto 50% slevu naděluje.
Nejlepší Samsung hodinky se slevou 9 245 Kč
Zatímco standardně Galaxy Watch Ultra2 stojí 18 490 Kč, při nákupu společně s telefonem Samsung se dostanete jen na 9 245 Kč. Hodinky nabízí to nejlepší z aktuálního portfolia značky. Spoléhají na prémiové titanové šasi, do kterého je zasazen mimořádně jasný AMOLED panel s perfektní čitelností na přímém slunci. Samozřejmostí je dvoupásmová GPS, přičemž nasbíraná zdravotní a sportovní data podrobně analyzují sofistikované algoritmy pod taktovkou Galaxy AI. Výrazně si polepšila i výdrž díky větší baterii a optimalizaci systému.
Výhodnější vlajkovky i skládačky
Slevu 50 % na hodinky lze uplatnit při koupi nejnovějších ohebných telefonů Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra a Z Flip8. Akce se vztahuje také na celou řadu Galaxy S26 (včetně úplné novinky Galaxy S26 FE) a dokonce i na loňskou sérii Galaxy S25.
Samotné telefony můžete navíc u Mobil Pohotovosti díky slevám a výkupním bonusům pořídit za mnohem nižší ceny a automaticky k nim získáte i prodlouženou 3letou záruku zdarma. Nejoblíbenější modely po odečtení bonusů (a případných slev) vycházejí následovně:
- Galaxy S26 od 17 490 Kč (běžně 23 490 Kč)
- Galaxy S26 Ultra od 27 120 Kč (běžně 35 690 Kč)
- Galaxy Z Flip8 od 29 490 Kč (běžně 31 990 Kč)
- Galaxy Z Fold8 od 43 990 Kč (běžně 48 990 Kč)
Nabídka platí pouze do 14. září. Všechny modely zařazené do akce a další podrobnosti najdete na stránce mp.cz/samsung-50.
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