Špičkové Galaxy Watch Ultra2 za 9 245 Kč? Takhle výhodnou akci Samsung dlouho neměl KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 9. 2026#Smartphony
Špičkové Galaxy Watch Ultra2 za 9 245 Kč? Takhle výhodnou akci Samsung dlouho neměl

Máte zálusk na nové Galaxy Watch Ultra2 od Samsungu? Teď je můžete ulovit jen za polovinu běžné ceny. Stačí využít speciální akci a sáhnout po některém z vybraných smartphonů řady Galaxy S nebo ohebných novinkách Galaxy Z, ke kterým Samsung tuto 50% slevu naděluje.

Nejlepší Samsung hodinky se slevou 9 245 Kč

Zatímco standardně Galaxy Watch Ultra2 stojí 18 490 Kč, při nákupu společně s telefonem Samsung se dostanete jen na 9 245 Kč. Hodinky nabízí to nejlepší z aktuálního portfolia značky. Spoléhají na prémiové titanové šasi, do kterého je zasazen mimořádně jasný AMOLED panel s perfektní čitelností na přímém slunci. Samozřejmostí je dvoupásmová GPS, přičemž nasbíraná zdravotní a sportovní data podrobně analyzují sofistikované algoritmy pod taktovkou Galaxy AI. Výrazně si polepšila i výdrž díky větší baterii a optimalizaci systému.

Výhodnější vlajkovky i skládačky

Slevu 50 % na hodinky lze uplatnit při koupi nejnovějších ohebných telefonů Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra a Z Flip8. Akce se vztahuje také na celou řadu Galaxy S26 (včetně úplné novinky Galaxy S26 FE) a dokonce i na loňskou sérii Galaxy S25.

Špičkové Galaxy Watch Ultra2 za 9 245 Kč? Takhle výhodnou akci Samsung dlouho neměl

Samotné telefony můžete navíc u Mobil Pohotovosti díky slevám a výkupním bonusům pořídit za mnohem nižší ceny a automaticky k nim získáte i prodlouženou 3letou záruku zdarma. Nejoblíbenější modely po odečtení bonusů (a případných slev) vycházejí následovně:

Nabídka platí pouze do 14. září. Všechny modely zařazené do akce a další podrobnosti najdete na stránce mp.cz/samsung-50.

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