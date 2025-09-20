Samsung uvedl Galaxy A17 ve 4G verzi

Zdroj: Samsung
Samsung představil Galaxy A17 a dokonce je tento modle již na našem trhu, ale i tak jsme se dočkali ještě Galaxy A17 ve 4G verzi, tedy s podporou LTE. Pár změn se odehrálo, ale moc jich tedy není.
Moc změn se neodehrálo
Většinou, pokud jsou na trhu dva mobily, kde jeden má 5G a druhý 4G, tak rozdíly bývají o něco větší. Absence podpory mobilních sítí páté generace bývá nahrazena například o něco lepší výbavou v ostatních aspektech mobilu. To ale není případ Galaxy A17 4G. Zde se dá v podstatě konstatovat, že došlo na výměnu procesoru za Helio G99. Všechny ostatní specifikace, tedy ty důležité, jsou stejné.
Stále se nabízí 90Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, a dokonce je zde na zadní straně stejná fotografická výbava, tedy i s optickou stabilizací obrazu. Baterie s kapacitou 5000 mAh nikoho nepřekvapí a kupodivu i u tohoto mobilu je garantována 6letá softwarová podpora, i přes trochu starší procesor.
Galaxy A17 4G má nastavenou cenu na 199 eur v Německu, což je tedy cca 4 800 Kč. 5G verze toho mobilu je jen o pár set korun dražší, takže asi nemá cenu čekat na tuto novinku, až se dostane na český trh.
Specifikace Samsung Galaxy A17 4G
- displej: 6,7 palců, 1080×2340 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 90Hz
- procesor: Helio G99
- 4 GB RAM
- úložiště: 128GB + microSD
- Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)
- Android 15 + One UI 7.0
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- 2 MPx, makro
- přední – 13 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB Type-C Port
- rozměry: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm; 190 gramů
- baterie: 5000 mAh + 25W
