Samsung přináší Galaxy M08 a F08 ve 4G verzi

Samsung Galaxy F08 4G | Zdroj: Samsung
Segment základní třídy se rozhodla podpořit společnost Samsung, která oficiálně představila dvojici nových telefonů. První přírůstek nese název Galaxy M08 4G a stejně jako vloni, tak i tentokrát ho jihokorejský gigant vydal ještě pod druhým označením Galaxy F08 4G. Ovšem všechny rozdíly mezi nimi napočítáte jen na prstech jedné ruky.
To nejnutnější
Obě zařízení nabízejí 6,7palcový PLS LCD displej, který dosahuje na HD+ rozlišení. Ve „Waterdrop“ výřezu se nachází 8MPx selfie kamerka. Vnitřní šasi vyplňuje čipová sada Helio G99+ od MediaTeku společně s 4GB operační pamětí RAM a 64GB interním úložištěm. To navíc rozšíříte pomocí paměťové microSD karty (až 2 TB).
Novinky na svých bedrech nesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a bateriový článek o velikosti 6 000 mAh, u kterého výrobce nasadil technologii rychlého 25W nabíjení. Operační systém Android 17 se údajně dočká hlavních a bezpečnostních aktualizací po dobu šesti let.
Ve velmi osekané výbavě se také objevuje certifikace odolnosti IP64, boční snímač otisků prstů a 3,5mm audio jack. Modely jsou odlišeny pouze barevným provedením, kde Galaxy M08 pořídíte ve stříbrné barvě a Galaxy F08 zakoupíte v modrém provedení. Samotné prodejní ceny budou upřesněny snad již v nejbližších dnech.
Zdroje: samsung.com, samsung.com, gizmochina.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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