Huawei vydal modernizovaný tablet MatePad Air (2026)

Huawei MatePad Air (2026) | Zdroj: HuaweiCentral
Tablet MatePad Air od společnosti Huawei se dočkal aktualizované varianty, která pro letošní rok nepřináší moc zásadních změn oproti předchozí generaci. Čínský producent hlavně přepracoval jeho vnější zpracování a uvnitř upravil jen pár detailů. Avšak zařízení si stále drží zaměření na produktivitu práce, což by mu mohlo najít své místo mezi uživateli.
Sází na detaily
Novinka do čela získala 12palcový OLED displej, který nabízí 2,8K rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 1 200 nitů. Nechybí ani druhá verze s technologií PaperMatte snižující odlesky. Hlavní výkon zajišťuje čipová sada Kirin T93C od dceřiné firmy HiSilicon. Zájemci mohou vybírat ze dvou paměťových konfigurací (8+256 GB, 12+256 GB).
Zatímco záda nesou jen jeden 50MPx objektiv fotoaparátu s LED bleskem, tak vpředu naleznete 12MPx kamerku na vyřizování videohovorů. Bateriový článek o velikosti 10 100 mAh podporuje technologii rychlého 66W nabíjení. Softwarová stránka je vyřešena operačním systémem HarmonyOS 4.3.
Pozornosti nesmí uniknout ani chladicí 3D systém, síťový standard Wi-Fi 7, šestice reproduktorů s technologií Huawei Sound a rovnou dva mikrofony. V obchodech od 1. srpna budou čtyři barevné verze za cenu po přepočtu v rozpětí od 20 578 Kč do 24 213 Kč dle zvolené konfigurace. Některé varianty do prodejního balení dostaly i klávesnici a stylus M-Pencil Pro.
Zdroje: huaweicentral.com, gizmochina.com
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