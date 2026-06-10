Recenze Radiacode 103: kapesní detektor záření pro každého

Radiacode 103
Záření není jen téma z Černobylu, obklopuje nás každý den, aniž bychom o tom věděli. Radiacode 103 je kapesní detektor záření a gama spektrometr v jednom, který za rozumnou cenu nabízí běžným uživatelům funkce, které dříve patřily pouze do laboratoří.
Gadget, co se vejde do kapsy a váží 67 gramů, navíc vydrží na baterii stovky hodin a doplňuje ho šikovná mobilní aplikace. Co všechno umí a jak ho lze použít?
Detektor záření, který toho umí více
Zatímco běžné detektory záření umí jen říct „něco tady je“ a následně zobrazit číslo v µSv/h, přístroj od společnosti Radiacode jde výrazně dál. Dokáže totiž detekovat celé energetické spektrum gama záření a z něj následně i identifikovat konkrétní radioizotopy.
Srdcem přístroje je scintilační krystal Csl(TI) o objemu 1 cm³. Princip funkčnosti je pak jednoduchý. Každý foton gama záření potom, co do krystalu narazí, vyprodukuje záblesk světla. Z energie tohoto záblesku pak Radiacode pozná, odkud foton přišel. Z tisíců takových záznamů pak dokáže sestavit i spektrum a konkrétně identifikovat jednotlivé radioizotopy.
Radiacode 103 funguje samostatně i bez připojení k telefonu, přes Bluetooth ho ale dokážete spárovat s mobilní aplikací, která odemkne jeho celý potenciál. Díky ní totiž můžete naplno využít například mapování a tracking záření, analýzu spektra a spektrogram, režim aktivního vyhledávání zdrojů záření, měření aktivity potravin, sledování vaší celkové přijaté dávky nebo seznam všech zaznamenaných událostí vaším detektorem.
Zkoušíme měřit v praxi a co umí aplikace
Největší přidaná hodnota Radiacodu 103 je fakt, že je malý a vydrží dost dlouho (kolem 200 hodin) na to, abyste ho mohli nosit klidně každý den. Město Třebíč se díky svému „svítícímu“ přirozenému pozadí navíc ukázalo jako velmi zajímavé místo pro testování tohoto přístroje.
Místní radiační pozadí se navíc může i lišit, což lze krásně vidět díky tomu, že mobilní aplikace průběžně ukládá naměřené hodnoty s polohou a vy tak postupně skládáte mapu.
Aplikace toho ale umí mnohem více, jak jsem již v předchozí sekci avizoval. Nečekaný je pak i rozdíl mezi její Android a iOS verzí. Zatímco verze pro Android se soustředí na podání tvrdých dat uživateli, ta pro iOS je trochu modernější a „uživatelštější“. Obě varianty nicméně mají své pro a proti a jednoduše si najdou své příznivce.
Na Androidu dostanete hutný přehled dat, grafy, čísla a nastavení. Aplikace tak působí jako nástroj po lidi, kteří ví, co dělají, a chtějí mít celý proces měření pod kontrolou. iOS verze přišla jako druhá v pořadí a jde na to jinak skrze přehlednější rozhraní, modernější vzhled a celkově nižší bariéru vstupu pro nové uživatele. Co se týče samotných funkcí, ty samozřejmě zůstávají stejné u obou variant aplikace.
Při standardním měření přístroj zobrazuje hodnoty dvěma způsoby, a to v CPS (counts per second, tedy počet detekovaných částic za sekundu) a v µSv/h. Zatímco µSv/h jsou univerzální jednotkou, CPS je závislé na konkrétním detektoru podle velikosti a typu krystalu. Hodí se však pro sledování relativních změn při měření, díky čemuž lze lépe hledat zdroje záření.
Při procházce městem jsem naměřil hodnoty okolo 15 CPS a 0,21 µSv/h, což je mírně nad světovým průměrem, ale stále naprosto běžná a bezpečná hodnota. Nejvyšší naměřená hodnota během procházky dosáhla na 0,45 µSv/h. Stále bezpečná hodnota, ale dost na to, aby člověk začal přemýšlet, co se v daném místě nachází a využil například analýzu spektra, kterou přístroj nabízí.
Design a zpracování detektoru
Model 103 je opravdu malý. Rozměry 124 × 35 × 18 mm a hmotnost 67 gramů z detektoru dělají ideálního společníka, co se bez problémů vejde do kapsy. Celkově působí plastové tělo Radiacode 103 solidně, bytelně a při stisku nijak nepraská.
Displej tvoří monochromatický LCD panel s překvapivě dobrou čitelností na slunci a možností podsvícení. Tři fyzická tlačítka mají příjemný stisk a jsou umístěná přesně tam, kde je při držení v ruce přirozeně hledáte.
Nabíjení probíhá skrze USB-C port. Zde se ale už dostáváme k tomu, co mi na přístroji vadí. Detektor totiž nemá žádné těsnění na těle, ani na USB-C konektoru a nedisponuje IP certifikací. Podle zkušeností uživatelů by měl Radiacode déšť zvládat. S reklamací byste ale v takovém případě nepochodili.
Závěrečné zhodnocení
Radiacode 103 je přístrojem, který lze jen těžko zaškatulkovat. Nejde totiž o plně profesionální měřicí přístroj, ani o hračku. Je to něco mezi, tedy kapesní spektrometr pro každého, kdo chce vědět trochu víc. Za cenu 7390 korun českých přináší zařízení širokou škálu funkcí, perfektní výdrž baterie a aplikaci, která toho umí opravdu hodně.
Absence těsnění a alespoň nějaké certifikace odolnosti je rozhodně škoda. Jinak se ale jedná se o zajímavý „gadget“, který svou úzkou skupinu zájemců určitě dokáže potěšit.
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