Novinka od Infinix má rychlé bezdrátové nabíjení, zvuk JBL a stojí překvapivě málo

Infinix na český trh uvedl aktuálně nejdostupnější smartphone s bezdrátovým nabíjením. Nový Infinix Note 60 nabízí rychlé 30W bezdrátové napájení, nadstandardně velkou baterii, skvělý displej a stereo reproduktory vyladěné značkou JBL. Aktuálně jej navíc můžete pořídit za zvýhodněnou cenu 6 791 Kč (běžně 7 990 Kč) – stačí v nákupním košíku zadat speciální slevový kód „INFINIX15“.
Infinix Note 60: Skvěle vybavený standard
Infinix Note 60 sází na atraktivní poměr ceny a výkonu. Nabízí velký 6,78″ AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz a integrovanou čtečku otisků prstů. Na zadní straně najdeme 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu (OIS), který doplňuje ultraširokoúhlý objektiv. Skvělou zprávou je také masivní 6 150mAh baterie s podporou 45W drátového a již zmíněného 30W bezdrátového nabíjení.
Unikátní jsou u telefonu duální reproduktory vyladěné ve spolupráci se světoznámou značkou JBL, extra hardwarové tlačítko pro spuštění a ovládání fotoaparátu nebo RGB notifikační světlo na zadní straně. Výrobce nešetřil ani na materiálech – rámeček i zadní strana jsou hliníkové. Celou konstrukci navíc chrání odolné sklo Gorilla Glass a nechybí ani zvýšená odolnost s certifikací IP64 proti prachu a stříkající vodě.
Infinix Note 60 Pro: výkonnější a se speciálním matrix displejem
Speciální slevu lze uplatnit také na Infinix Note 60 Pro, jehož cena po zadání kódu „INFINIX15“ klesne na 8 491 Kč (běžně 9 990 Kč). Vybavenější model si zachovává skvělý 144Hz AMOLED displej, opticky stabilizovaný 50Mpx fotoaparát i prémiový zvuk od JBL, zároveň ale přináší několik zásadních upgradů. Srdcem verze Pro je výkonnější 4nm procesor Snapdragon 7s Gen 4, kterému sekunduje 12 GB RAM.
Kapacita baterie se mírně upravila na stále nadstandardních 6000 mAh, což však telefon kompenzuje ultrarychlým 90W drátovým nabíjením – na 50 % se tak zvládne dobít za pouhých 14 minut. Samozřejmostí je 30W bezdrátové nabíjení, které je zde navíc doplněno o funkci reverzního nabíjení. Ani variantě Pro nechybí dedikované tlačítko fotoaparátu či RGB dioda, kterou na zádech navíc doplňuje unikátní matrix displej.
Slevový kód platí pro nejrychlejší
Pokud chcete Infinix Note 60 nebo Note 60 Pro pořídit za nejlepší cenu na trhu, stačí při nákupu u Mobil Pohotovosti zadat v nákupním košíku slevový kód INFINIX15. Výsledná cena se automaticky sníží. Kód je však striktně limitován pouze pro 10 nejrychlejších zákazníků a počet uplatnění se sčítá pro oba modely dohromady. S případným nákupem se proto nevyplatí příliš otálet.
