Návrat Asusu na trh s tablety: Představení Asus Pad s 144Hz OLED displejem

Společnost Asus nikdy nedominovala mobilnímu trhu, ale na druhou stranu jsme se každý rok dočkali novinek. Bohužel nedávno došlo k pozastavení výroby mobilů. V segmentu tabletů s Androidem již nepůsobí dlouhé roky, ale nyní zde máme letmý návrat. Firma představila Asus Pad.
První nebo jediný?
Ani jsme nečekali, že by se Asus vrátil na trh s tablety, a to v minulosti nabízel velmi zajímavé kousky, například Transformers. Novinka Asus Pad mezi takové nezapadne a sází spíše na standardní konstrukci a výbavu. I tak tento tablet může zaujmout.
Asus Pad má 12,2palcový displej s technologií OLED. Vyšší rozlišení a maximální obnovovací frekvence 144 Hz jasně napovídá, že zde půjde hlavně o multimédia. Ostatně je tento kousek vybaven čtyřmi 1W reproduktory. Nejde ale o top model, jelikož se o výkon stará procesor Dimensity 8300 z konce roku 2023. To rozhodně nepůsobí dobře, když firma použije 2,5 roku starý čip, ale na druhou stranu má dostatek výkonu na kdejakou práci.
O energii se zde stará baterie s kapacitou 9000 mAh s podporou 45W nabíjení. Vše je zabaleno v těle o tloušťce 6,5 mm. Asus Pad není celokovový. Základ je tvořen magnaliem (slitina hořčíku a hliníku) a zadní strana je tvořena sklolaminátem.
V tuto chvíli si ale budeme muset počkat na informace o dostupnosti a ceně. Dá se předpokládat, že se novinka objeví i na českém trhu.
Specifikace Asus Pad (T3201M5A)
- displej: 12,2 palců, dual-layer OLED, 144 Hz, rozlišení 2800×1840, poměr stran 3:2, jas 600 nitů (typický), DCI-P3 100 %
- procesor: MediaTek Dimensity 8300
- RAM: 8 GB LPDDR5x
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1 + microSD
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx
- přední: 5 Mpx
- Audio: 4 reproduktory (1 W), Dolby Atmos
- Konektivita: WiFi 6E (2×2), Bluetooth 5.3, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C® (DisplayPort™ 1.4 / PD 3.0)
- rozměry a hmotnost: 271,1 x 182,4 x 6,5 mm, 523 gramů
- baterie a nabíjení: 9000 mAh, 45W rychlé nabíjení
