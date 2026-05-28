Apple hlásí významnou změnu ve vedení projektu neinvazivního měření cukru v krvi skrze Apple Watch

Zdroj: Grok
Jak jsme vás již několikrát informovali, Apple se již dlouhé roky pokouší přinést do chytrých hodinek Apple Watch možnost neinvazivního měření hladiny cukru v krvi. To by znamenalo, že by si lidé s diabetem už nemuseli píchat do prstu nebo nosit pod kůží zavedené senzory. Podle nových informací z dobře informovaných zdrojů tento projekt právě dosáhl významného milníku.
Apple provádí změny ve vedení projektu měření cukru v krvi
Ambiciózní plán, který schválil ještě sám zakladatel Steve Jobs, se posouvá do další fáze. Apple se snaží vyvinout optické senzory schopné detekovat zvýšenou hladinu glukózy v mezibuněčné tekutině pouhým prosvícením kůže laserem. Dosavadní prototypy byly sice funkční, ale stále příliš velké na to, aby se vešly do těla hodinek.
Podle informací došlo ke změnám na nejvyšším postu vývojového týmu. Dosud vedl projekt Tim Millet, nyní však řízení přebírá Zongjian Chen. Te doposud v Applu odpovídal za skupinu pokročilých technologií a hardwarový vývoj klíčových komponent, jako jsou vlastní mobilní modemy.
Ačkoliv je tato změna vedení pro celý projekt povzbudivou zprávou, neznamená to, že se novinky dočkáme hned v chystané aktualizaci watchOS 27 nebo u příští generace hodinek. Vývoj spotřební elektroniky s lékařskými ambicemi podléhá přísným pravidlům a fyzikálním limitům. Neinvazivní měření glukózy je v technologickém světě velikou výzvou a jeho dokončení může trvat ještě několik let.
Převod odpovědnosti na Chena je však jasným signálem, že Apple výzkum nevzdává a směřuje k jeho realizaci. Pokud se Applu podaří přiblížit technologii finálnímu nasazení, mohlo by to radikálně změnit způsob, jakým miliony lidí po celém světě monitorují své zdraví.
Zdroj: 9to5mac.com
