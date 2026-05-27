Oppo Bubble: netradiční sekundární displej pro váš mobil

Sem tam se na trhu objeví netradiční novinka, o které byste ani nepřemýšleli. Něco takového je asi i Oppo Bubble, což je v podstatě druhý displej k vašemu mobilu.
Zařízení Oppo Bubble se dá ve své podstatě popsat jako druhý displej k mobilu. Základem je zde 1,73palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů s maximálním jasem 600 nitů. V sobě má úložiště o velikosti 4 GB a konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.2 a WiFi 4.
Oppo Bubble splňuje certifikaci IP54 a na zadní straně to má magnety pro uchycení k mobilu. Baterie má kapacitu 560 mAh a nabíjení probíhá skrze USB C. Novinka má několik použití. V první řadě může fungovat jako hledáček k foťáku, případně může fungovat i jako spoušť, jelikož je na straně fyzické tlačítko. Umí fungovat jako fotorámeček s podporou živých fotek a krátkých videí.
Na jedno nabití zvládne fungovat jako fotorámeček při středním jasu skoro 24 hodin. Jako dálková spoušť a hledáček pak 9,5 hodiny. Cena Oppo Bubble je nastavena na cca 1500 Kč bez daně a dalších poplatků. Je otázkou, jestli takový doplněk si najde své zákazníky, zejména když je výbava a možnosti použití takto omezené.
