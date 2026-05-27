Nový Oppo Pad 6 vychází bez podstatných změn

• 27. 5. 2026#Android #Ostatní
Oppo Pad 6 | Zdroj: Oppo

Aktualizace se dočkala nabídka tabletů u společnosti Oppo, která ven posílá novinku s názvem Pad 6. Aktuální nástupce v portfoliu střídá model Pad 5 z října loňského roku. Každopádně si čínský výrobce nepřipravil moc zásadních změn a snaží se tak spíše držet v zajetých kolejích. Hlavní změny jsou k vidění u hardwarové stránky nebo bateriového článku.

Chybí nápad

Přední část zabírá 12,1palcový LCD displej s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Firma si zároveň připravila druhou variantu s přívlastkem Soft Light, u které došlo ke snížení odlesků až o 97 %. Uvnitř je nasazena čipová sada Dimensity 9500s od MediaTeku nebo 8/12/16GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256/512GB interní úložiště bez možnosti dalšího rozšíření.

Navíc z každé strany najdete jeden 8MPx senzor. Baterie o velikosti 10 420 mAh podporuje technologii rychlého 67W nabíjení. Od prvního spuštění běží pod platformou ColorOS 16, která vychází z operačního systému Android 16. Kromě kancelářských aplikací nebo vzdělávacích funkcí došlo i na umělou inteligenci. Nahrávky z přednášek si můžeme nechat přepisovat přímo do souborů či vytvářet různá shrnutí.

Mezi ostatní výbavové prvky ještě patří síťový standard Wi-Fi 7, šestice reproduktorů, dvojice mikrofonů a podpora audio kodeku LHDC 5.0. V obchodech od pátku 29. května budou tři barevné varianty (modrá, stříbrná, šedá). Prodejní cena po přepočtu vychází podle zvolené verze na 7 967 Kč až 12 262 Kč.

Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

