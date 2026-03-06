Tag Heuer přináší prémiové chytré hodinky ve spolupráci s F1

Zdroj: Tag Heuer
Hodinky a Formule 1 k sobě patří dost možná stejně jako pneumatiky a asfalt. Partner populárního závodního seriálu Tag Heuer tak nyní přináší nové prémiové chytré hodinky, které nadchnou nejenom fanoušky formulí.
Smartwatche mohou být i prémiové
Náhodná spolupráce? Ani náhodou. Společnost Tag Heuer se totiž loni stala oficiálním časoměřičem Formule 1, když tuto roli přebrala firmě Rolex. Zmíněné partnerství nyní konečně dorazilo i na zápěstí, a to ve velkém stylu. Představena totiž byla speciální edice chytrých hodinek Connected Calibre E5.
Chytré hodinky přichází v 45mm titanovém pouzdře s uhlíkovým povlakem. Mají 1,39palcový displej s rozlišením 454 x 454 pixelů a o jejich chod se pak stará procesor Qualcomm Snapdragon 5100+. Co se týče výdrže baterie, ta i přes solidní 419 mAh akumulátor bohužel nepřesáhne dva dny.
Speciální kolekce vstupuje do segmentu prémiových chytrých hodinek, a tak jim samozřejmě nechybí ani řada funkcí od sledování srdečního tepu, spánku, regenerace i variability srdečního tepu. Tag Heuer dokonce přišel s vlastním operačním systémem Tag Heuer OS, který se chlubí mimo jiné například kompatibilitou s oficiální F1 aplikací.
Přímo v hodinkách jsou tak k dispozici výsledky či oficiální závodní kalendář. Pěknou maličkostí je to, že zvuky a notifikace napodobují radiovou komunikaci týmů mechaniků. Hodinky budou dostupné od 3. března, a to za částku 2550 euro (zhruba 62 tisíc korun českých). Na chytré hodinky astronomická částka, pro Tag Heuer však standard.
Zdroje: manofmany.com, androidpolice.com
Komentáře