Chytrá domácnost pro zdravější život: Přehled aktuálních slev na technologické doplňky

Moderní technologie přinášejí do každodenního života nejen vyšší úroveň komfortu, ale také efektivnější způsoby, jak monitorovat zdravotní stav a kvalitu domácího prostředí. Na trhu je v současné době dostupná široká škála chytrých zařízení, od osobních vah přes měřiče kvality vzduchu až po pokročilé přístroje pro zvlhčování a čištění prostředí. Níže naleznete výběr zajímavých produktů z těchto kategorií, které jsou aktuálně dostupné za zvýhodněné ceny.
Chytré osobní váhy
Dnešní chytré váhy dokážou mnohem více než jen změřit tělesnou hmotnost. Pokročilé modely spolehlivě analyzují složení těla, včetně podílu tuku, svalové hmoty nebo množství vody, a veškerá data automaticky synchronizují s mobilními aplikacemi. Tyto informace umožňují precizní sledování dlouhodobé fyzické kondice a usnadňují dosažení fitness cílů.
- Siguro Smart Vital Coach S240D (-20 %)
- TrueLife FitScale W6 BT (-20 %)
- SENCOR SBS 9002BK (-37 %)
- ETA Vital Fitness 2779 90000 (-14 %)
- Salente SlimFit, osobní fitness Bluetooth váha, černá (-10 %)
Chytré měřiče kvality vzduchu
Neustálé monitorování prostředí uvnitř domácností a kanceláří je klíčové pro prevenci zdravotních potíží. Inteligentní měřiče vzduchu v reálném čase zaznamenávají hodnoty teploty, vlhkosti i koncentraci potenciálně nebezpečných látek, jako je například radon. Díky chytrému ekosystému lze na zhoršenou kvalitu ovzduší okamžitě reagovat.
- Airthings Wave Radon, senzor kvality ovzduší, radonu, vlhkosti a teploty (-25 %)
- Airthings View Radon – monitor kvality ovzduší (-24 %)
Úprava vzduchu
K dosažení optimálního interiérového klimatu slouží specializované přístroje, jako jsou zvlhčovače, odvlhčovače nebo čističky vzduchu. Většina moderních zařízení nabízí bezdrátovou konektivitu přes Wi-Fi a vzdálené ovládání pomocí smartphonu, což zajišťuje bezproblémovou a plně automatizovanou údržbu domácího mikroklimatu.
- Siguro Otter C300W 12l (-20 %)
- Siguro California Crescent G411DW (-20 %)
- Siguro Air Control M100W 30l WiFi (-20 %)
- Siguro Reindeer Hot & Cool R450B WiFi (-40 %)
- Siguro Vital Steam S100W (-20 %)
Další
Technologické inovace se promítají i do velmi specifických oblastí každodenního života. K dispozici jsou chytré monitory dětského spánku nebo inteligentní lahve napojené na mobilní aplikace, jež zajišťují důsledné dodržování pitného režimu během náročného pracovního dne či tréninku.
- Chytré ponožky pro miminka – Owlet Dream Duo Bedtime Blue (-9 %)
- HidrateSpark PRO 2 chytrá lahev s brčkem, 950 ml, černá (-15 %)
