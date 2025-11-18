Realme po roce oprášilo spolupráci s Aston Martin

Realme GT8 Pro Aston Martin Limited Edition | Zdroj: Realme
Nová v pořadí osmá generace řady GT od společnosti Realme se opět po roce dočkala předělávky do závodního hávu. Loňský model G7 Dream Edition je právě teď nahrazen novinkou GT8 Pro Aston Martin Limited Edition. Samotný základ telefonu vychází z aktuálního zástupce GT8 Pro. Čínský výrobce akorát kompletně přepracoval designovou stránku, aby odpovídal týmu Aramco z Formule 1.
Pro skalní fanoušky
Hlavní roli zvenku převzala tyrkysová barva a neonové boční tlačítko. Zadní stranu klasicky zabírá logo týmu. Tvar ostrůvku fotoaparátu si můžete sami přizpůsobit, jelikož Realme do balení přibalilo dva odlišné typy s povrchem z uhlíkových vláken. Samozřejmostí je upravené softwarové prostředí, kde především najdete tematické tapety, ikony nebo zamykací obrazovku.
Rozšířené prodejní balení také obsahuje dva ochranné kryty a jehlu na vytažení slotu pro SIM kartu v neobvyklém tvaru. Po technické stránce zůstává 6,79palcový AMOLED displej, čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7 000mAh baterie či tři objektivy fotoaparátu vylepšené firmou Ricoh.
Prodej odstartoval už v pondělí 10. listopadu za cenu v přepočtu 16 158 Kč, a to se týká jediné paměťové konfigurace 16 GB + 1 TB.
