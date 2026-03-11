Samsung ladí revoluční křemíko-uhlíkové baterie. Zatím ale v testech naráží na limity životnosti

Zdroj: Samsung
Z úniku interních testovacích protokolů vyplývá, že jihokorejský Samsung intenzivně pracuje na nové generaci baterií s kapacitami 12 000 mAh, 18 000 mAh, a dokonce 20 000 mAh. Technologie využívající křemík a uhlík slibuje mnohem vyšší energetickou hustotu, díky které by telefony mohly vydržet na jedno nabití i několik dní. První prototypy však zatím nedosahují potřebné odolnosti a vývojáři mají před sebou ještě hodně práce, než se tyto „elektrárny v kapse“ dostanou do běžných smartphonů.
Samsung pracuje na výkonných bateriích
Hlavním kamenem úrazu je v tuto chvíli životnost. Podle uniklých zpráv na sociální síti X testované vzorky s kapacitou 18 000 mAh selhaly už po 960 nabíjecích cyklech. To je pro komerční využití v mobilních telefonech, které mají sloužit několik let, zkrátka málo. Cílem Samsungu je přitom dosáhnout hranice 1500 cyklů, což by zajistilo dlouhodobou stabilitu i při náročném každodenním používání.
Představte si baterii jako houbu. Klasické lithiové baterie nasávají energii víceméně stabilně, ale křemík se při nabíjení nafukuje mnohem výrazněji. Pokud tento proces není dokonale zvládnutý, struktura baterie se časem doslova rozpadne. Právě proto Samsung nyní usilovně ladí nejen složení samotných článků, ale také řídicí software (firmware), který má na starosti bezpečný a šetrný průběh nabíjení.
Architektura skládání článků připomíná precizní stavebnici
Vývojáři u těchto vysokokapacitních modelů nesázejí na jeden obří kus, ale na vrstvení několika tenkých článků na sebe. Menší model s kapacitou 12 000 mAh (označený jako SDI-DC12K-SiC-V2) využívá dva články o tloušťce 4,7 mm a 3,2 mm. Celková tloušťka celého bloku by se měla vejít pod 9,3 mm, což je rozměr, který by se s trochou snahy dal vměstnat do robustnějšího telefonu.
Ještě ambicióznější model s kapacitou 18 000 mAh využívá dokonce trojitou sendvičovou konstrukci. Zde je ale problém s chlazením a izolací. Izolační vrstvy mezi články totiž nafoukly celkovou tloušťku prototypu na 12,8 mm, což je o půl milimetru více, než byl původní plán. Samsung nyní hledá způsob, jak tyto vrstvy ztenčit a zároveň zajistit, aby se baterie při rychlém nabíjení nepřehřívala.
Dočkáme se 25 hodin zapnutého displeje v Galaxy S27 Ultra?
Potenciál této technologie je ohromující. Odhady naznačují, že 12 000 mAh baterie by v telefonu připojeném k síti 4G a Wi-Fi zvládla pohánět displej 20 až 25 hodin v kuse. To je zhruba dvojnásobek toho, co nabízejí dnešní nejlepší vlajkové lodě. Zatímco menší verze se soustředí na stabilitu a rozumné rozměry, obří 18 000 mAh varianta cílí na extrémní výdrž pro uživatele, kteří nechtějí sahat po nabíječce po celý pracovní týden.
Původní spekulace, že by se křemíko-uhlíková baterie mohla objevit už u modelu Galaxy S26 Ultra, se bohužel nepotvrdily. Reálnější odhady nyní směřují spíše k roku 2027 a modelu S27 Ultra. Obrovský přínos by tato technologie měla také pro ohebné telefony typu Fold, které bojují s nedostatkem místa. Tenké články s vysokou kapacitou by jim dovolily zůstat elegantní, ale konečně nabídnout výdrž, která odpovídá jejich vysoké ceně.
