WhatsApp chystá spuštění předplatného: větší personalizace pro zájemce

Vypadá to, že zpráva, která byla v minulosti častým hoaxem, se skutečně naplní. WhatsApp má totiž údajně chystat předplatné WhatsApp Plus, jež se stane doplněním jeho aplikace. Rozšíření přinese zájemcům zejména větší možnost personalizace.
WhatsApp Plus by mohl dorazit už brzy
Podle dostupných informací chystá populární chatovací aplikace WhatsApp prémiové předplatné s názvem WhatsApp Plus. Nemusíte se však lekat, jednat se totiž bude o doplněk k základní verzi aplikace, a ne o nahrazení stávající bezplatné verze. V současnosti dostupné funkce by měly zůstat pro všechny zdarma.
Prémiový plán má přinést zejména větší možnosti personalizace. Verze Plus údajně uživatelům nabídne změnu tématu aplikace, ikony i barevného schématu. Přibyde také možnost připnout až dvacet konverzací namísto současných tří. K dispozici pak budou mít prémioví uživatelé také exkluzivní vyzváněcí tóny či speciální samolepky.
WhatsApp ani jeho mateřská společnost Meta zatím oficiálně nepotvrdily cenu předplatného ani datum jeho spuštění. Dle zdrojů se funkce v současnou chvíli teprve připravují a dostat by se měly na Android i iOS.
Otázkou zůstává, zda si WhatsApp Plus najde dost platících uživatelů. Možnost změnit barvu aplikace nebo připnout více chatů jen těžko přemluví člověka, aby pravidelně sahal do peněženky. Pokud ale bude cena předplatného jen symbolická či se dočkáme více funkcí, zájemci se třeba najdou.
