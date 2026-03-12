Google Překladač: připnutí oblíbených jazyků zamíří do aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google postupně vylepšuje systém překladů a syntézy ve službě Překladač, přičemž některé novinky stále nejsou k dispozici u nás. Tím myslíme například učící režim ve stylu Duolingo. I tak zde máme jednu užitečnou vychytávku, na které se nyní pracuje.
Google Překladač přidává AI funkce pro přesnější tón a fráze
Oblíbené jazyky
Samotná aplikace pro mobily podporuje mnoho jazyků a u některých je k dispozici i syntéza pro samotnou výslovnost. Samotný výběr jazyku je rozdělen na dvě částí. V první řadě se nabízí běžný seznam a pak je zde ještě výběr z naposledy použitých řečí. To se samozřejmě může hodit, ale tento mini seznam je značně omezen a bere v potaz jen naposledy použité, takže se může dost změnit, když si chcete výjimečně přeložit z nějakého netradičního jazyka.
Ve zdrojových kódech aplikace se ale podařilo objevit, že se pracuje na možnosti připnutí. Jinak řečeno, můžete si napevno navolit své oblíbené jazyky a nechat je v seznamu úplně nahoře bez toho, aniž by docházelo ke změnám každou chvíli.
Zdrojové kódy mimo jiné uvádí, že si takto můžete připnout až devět jazyků, což je tedy dostatečný počet. Co se týče systému připnutí, bude zde jednoduché gesto, které také poslouží pro odepnutí. Novinka se zatím připravuje a není jasné, kdy se dostane do stabilní verze. I tak odhadujeme, že to dlouho nepotrvá.
