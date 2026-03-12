Elon Musk věří, že Tesla jako první ovládne AGI. Pomoci jí k tomu mají humanoidní roboti a „tvarování atomů“

Zdroj: GPT
Šéf Tesly Elon Musk opět rozvířil vody technologického světa odvážným tvrzením. Podle něj se jeho automobilka stane jednou z mála firem na světě, které dokážou vyvinout obecnou umělou inteligenci (AGI). Musk jde ale ještě dál a naznačuje, že Tesla by mohla být v tomto závodu úplně první. Klíčem k úspěchu nemá být jen software, ale především fyzické tělo humanoidního robota Optimus a pokročilé výrobní systémy.
Elon Musk své vize sdílel na sociální síti X, kde vyzdvihl zejména projekt humanoidního robota Optimus. Ten je vyvíjen pro vykonávání opakujících se a fyzicky náročných úkolů. Zatímco laboratoře jako OpenAI nebo Google DeepMind trénují své modely primárně na textech a obrázcích z internetu, Tesla sází na data z reálného světa. Miliony jejích vozů denně sbírají informace o tom, jak se pohybovat v trojrozměrném prostoru.
Představte si dnešní umělou inteligenci jako mozek v nádobě, který sice přečetl všechny knihy světa, ale nikdy si nesáhl na horká kamna. Musk věří, že skutečné inteligence, tedy AGI, lze dosáhnout pouze tehdy, když tento „mozek“ propojíte s tělem. Robot, který se učí manipulovat s předměty a navigovat v továrně, získává zkušenosti, které čistě softwarové modely prostě nemohou replikovat.
Ambiciózní cesta přes „tvarování atomů“
Jedním z nejzajímavějších a zároveň nejzáhadnějších pojmů, které Musk použil, je „tvarování atomů“ (atom-shaping). Tento termín odkazuje na extrémně precizní manipulaci s fyzickou hmotou na mikroskopické úrovni. Ačkoliv šéf Tesly detaily dál nerozváděl, jasně tím naznačil, že jeho ambice sahají daleko za hranice běžného kódování. Tesla se chce naučit ovládat fyzický svět s nevídanou přesností.
Pokud by se tyto plány podařilo realizovat, znamenalo by to revoluci v průmyslové výrobě i dodavatelských řetězcích. Inteligentní humanoidní pracovníci by mohli v obřích továrnách Tesly nahradit lidi u pásů a dramaticky tak zrychlit produkci aut i energetických produktů. Tesla by se tak definitivně transformovala z výrobce elektroaut na giganta v oboru robotiky a AI.
Co je vlastně AGI a proč o ni všichni usilují?
Obecná umělá inteligence (AGI) představuje svatý grál celého odvětví. Na rozdíl od dnešních nástrojů, které excelují v jedné konkrétní věci – například ChatGPT v psaní textů nebo Midjourney v generování obrázků – by AGI měla zvládnout jakýkoliv intelektuální úkol stejně dobře jako člověk. Dokázala by plánovat, logicky uvažovat a učit se napříč obory bez nutnosti speciálního tréninku pro každou novou činnost.
Muskova tvrzení je však potřeba brát s určitou dávkou skepse. Miliardář je známý svými optimistickými plány, které se často následně posouvají o celé roky. Přesto nelze popřít, že Tesla disponuje unikátní infrastrukturou a obrovským množstvím dat, které ji staví do velmi silné pozice proti čistě softwarovým konkurentům. Zda bude prvním vítězem v cestě za „myslícím strojem“ právě robot s logem Tesly, ukáže až čas a schopnost firmy přenést vize do reality.
